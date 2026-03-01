Израиль атаковал завод по производству концентрата урановой руды в Иране
В результате удара выброса радиоактивных веществ зафиксировано не было.
Сегодня 2026, 01:23
Фото: Pixabay.com
Израиль нанес удар по заводу по производству концентрата урановой руды в провинции Йезд в центральной части Ирана, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщила иранская Организация по атомной энергии.
"Завод по производству желтого кека в Эрдекане, провинция Йезд, стал целью американо-израильских сил", - говорится в заявлении.
