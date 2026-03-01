  • Главная
  • Новости
  • Израиль атаковал завод по производству концентрата урановой руды в Иране

В результате удара выброса радиоактивных веществ зафиксировано не было.

Сегодня 2026, 01:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 01:23
Фото: Pixabay.com

Израиль нанес удар по заводу по производству концентрата урановой руды в провинции Йезд в центральной части Ирана, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщила иранская Организация по атомной энергии.

"Завод по производству желтого кека в Эрдекане, провинция Йезд, стал целью американо-израильских сил", - говорится в заявлении.

Наверх