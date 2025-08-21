Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план операции "Колесницы Гидеона II", которая предусматривает наступление на город Газа. Для её проведения ЦАХАЛ сообщил о призыве ещё около 60 тысяч резервистов, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

По данным Times of Israel, мобилизация пройдёт в три этапа: первая волна, в которую войдут 40-50 тысяч человек, начнётся 2 сентября; следующая запланирована на ноябрь-декабрь, а заключительная - на февраль-март 2026 года.

При этом, большинство военнослужащих, задействованных на новом этапе операции, будут кадровыми военными, а не резервистами.

Кроме того, 20 тысяч резервистов, уже находящихся на службе, получат уведомления о продлении приказов. Таким образом, общее число мобилизованных к началу осени может достичь 130 тысяч человек.

Израильские власти заявляют, что до начала операции планируется переселить около миллиона жителей из северной части сектора Газа на юг.