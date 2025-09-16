В ночь на 16 сентября израильская армия начала полномасштабную наземную операцию в секторе Газа, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на израильских чиновников. Цель наступления — установить контроль над городом Газа, который премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал "последним оплотом ХАМАС".

По данным издания, операция стартовала вечером 15 сентября с массированных ударов ВВС Израиля по городу. Уже через несколько часов палестинские СМИ сообщили о появлении израильских танков на улицах Газы.

Официально наступление началось спустя несколько часов после встречи Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио. По информации Axios, Рубио передал главе израильского правительства, что президент Дональд Трамп "поддерживает наземную операцию Израиля в Газе, однако желает, чтобы она была проведена быстро и закончилась как можно скорее". Один из источников издания отметил: "Рубио не нажал на тормоз в плане наземной операции".

Тем не менее, внутри израильского руководства ранее звучали предупреждения. Спецслужбы советовали Нетаньяху отказаться от наземного штурма из-за возможных потерь и политических последствий.

Сообщается, что только за последние выходные — 13 и 14 сентября — Израиль усилил интенсивность авиаударов, уничтожив десятки многоэтажных зданий, которые, как утверждают в ЦАХАЛ, использовались ХАМАС в военных целях. Перед началом операции армия призывала гражданское население Газы эвакуироваться на юг, в так называемые "гуманитарные зоны". По оценкам Axios, город покинули около 300 тысяч человек.