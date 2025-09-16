Израиль начал наступление с целью захвата города Газа
ЦАХАЛ вошёл в город, несмотря на предупреждения спецслужб.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В ночь на 16 сентября израильская армия начала полномасштабную наземную операцию в секторе Газа, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.
Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на израильских чиновников. Цель наступления — установить контроль над городом Газа, который премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал "последним оплотом ХАМАС".
По данным издания, операция стартовала вечером 15 сентября с массированных ударов ВВС Израиля по городу. Уже через несколько часов палестинские СМИ сообщили о появлении израильских танков на улицах Газы.
Официально наступление началось спустя несколько часов после встречи Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио. По информации Axios, Рубио передал главе израильского правительства, что президент Дональд Трамп "поддерживает наземную операцию Израиля в Газе, однако желает, чтобы она была проведена быстро и закончилась как можно скорее". Один из источников издания отметил: "Рубио не нажал на тормоз в плане наземной операции".
Тем не менее, внутри израильского руководства ранее звучали предупреждения. Спецслужбы советовали Нетаньяху отказаться от наземного штурма из-за возможных потерь и политических последствий.
Сообщается, что только за последние выходные — 13 и 14 сентября — Израиль усилил интенсивность авиаударов, уничтожив десятки многоэтажных зданий, которые, как утверждают в ЦАХАЛ, использовались ХАМАС в военных целях. Перед началом операции армия призывала гражданское население Газы эвакуироваться на юг, в так называемые "гуманитарные зоны". По оценкам Axios, город покинули около 300 тысяч человек.
Самое читаемое
- Наталья Богданова и Айбек Оралбай принесли стране ещё два "золота" на ЧМ в Ливерпуле
- Семь золотых медалей: Токаев поздравил боксёров с "золотым" триумфом на чемпионате мира
- Казахстанские боксеры выиграли ещё три золота на чемпионате мира в Ливерпуле
- За ямы платить не придётся: на платных дорогах Казахстана ввели новые правила
- 15-летняя девочка родила в Жамбылской области: комментарий МВД