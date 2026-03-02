Израиль нанес серию мощных авиаударов по позициям Хезболлах в южных пригородах Бейрут и на юге Ливан. По словам очевидцев, прогремело более десяти взрывов, а ударная волна ощущалась сразу в нескольких районах столицы. По данным Reuters, это самые интенсивные атаки по этим районам с 2024 года, передает BAQ.kz.

Сообщается, что удары стали ответом на запуск ракет и беспилотников по Израилю со стороны «Хезболлах». Группировка, поддерживаемая Иран, объявила атаки местью за убийство верховного лидера страны Али Хаменеи. Таким образом, конфликт стремительно расширяется и втягивает новые стороны.

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла точечные удары по высокопоставленным членам «Хезболлах» в Бейруте, а также ликвидировала одного из лидеров движения на юге Ливана. Начальник Генштаба Эяль Замир подчеркнул, что именно «Хезболлах» несет полную ответственность за эскалацию и последствия.

Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что Тегеран продолжает поддерживать «Хезболлах», ХАМАС и хуситов, усиливая нестабильность в регионе. По его словам, военные действия направлены на предотвращение еще большей угрозы, однако напряжение на Ближнем Востоке продолжает стремительно расти.