Израильская армия нанесла серию ударов по городу Газа, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. Это произошло вскоре после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил движение ХАМАС в нарушении условий перемирия и "обмане" по поводу возвращения останков израильских заложников.

После консультаций в области безопасности премьер-министр Нетаньяху поручил армии немедленно нанести мощные удары по сектору Газа, — говорится в заявлении канцелярии главы правительства.

По данным СМИ, авиация Израиля атаковала несколько целей в Газе. Подконтрольные ХАМАС власти сектора утверждают, что зафиксированы как минимум три авиаудара. Вскоре после объявления об операциях ХАМАС заявил, что временно приостанавливает передачу останков еще одного заложника, хотя ранее обещал вернуть их во вторник.

Израильская сторона утверждает, что группировка нарушила перемирие, передав вместо тела одного погибшего лишь часть останков другого пленника.