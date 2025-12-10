Израильская армия нанесла новые авиаудары по южным и северным районам сектора Газа, несмотря на ранее достигнутое соглашение о прекращении огня, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Анадолу".

По информации, переданной корреспонденту агентства "Анадолу", ударам ВВС Израиля подвергся город Хан-Юнус на юге палестинского анклава. Очевидцы сообщают о серии мощных взрывов, прогремевших в разных районах города, а также о плотных артиллерийских обстрелах его восточной части.

Одновременно интенсивный огонь с вертолётов был открыт по северным и восточным районам города Рафах. Жители сообщают о продолжающемся военном давлении и невозможности безопасного передвижения из-за постоянных обстрелов.

На севере сектора Газа израильские силы провели снос нескольких зданий и сооружений в городе Бейт-Лахия. По данным очевидцев, для разрушения объектов применялась взрывчатка. Аналогичные действия зафиксированы и в восточных кварталах города Газа — Шуджайя и Зейтун, где также были уничтожены жилые и инфраструктурные объекты.

В центральной части сектора Газа обстрелы привели к ранениям среди мирного населения. В районе башен "Кастал" к востоку от города Дейр-эль-Балах палестинский ребёнок получил ранение в результате огня, который, по словам местных жителей, велся со стороны израильских военных машин.

Обстановка в секторе Газа остаётся напряжённой. Сообщения о продолжающихся ударах усиливают обеспокоенность гуманитарных организаций и местных жителей, которые указывают на рост угрозы для гражданского населения на фоне срыва режима прекращения огня.