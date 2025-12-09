Израильские боевые самолёты вновь нанесли удары по южным районам Ливана, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Анадолу".

По данным ливанского государственного агентства NNA, атаки пришлись на долину, где расположены населённые пункты Иззе, Румейн и Эркин, а также на район города Джиба, долину Зефта и гору Сафи.

В результате авиаудара в Джиба были повреждены несколько жилых домов. Ливанские власти пока не сообщили о погибших или раненых, однако последствия атаки оцениваются как серьёзные для гражданской инфраструктуры.

Израильская армия заявила, что удар был направлен по объектам движения "Хезболла". По версии военных, были поражены "учебный лагерь сил “Ридван”", а также "военные объекты и пусковая площадка". В Израиле утверждают, что атаки — ответ на нарушения прекращения огня со стороны "Хезболлы" и что удары будут продолжены.

Несмотря на договорённость о прекращении огня, подписанную 27 ноября 2024 года, атаки на юг Ливана не прекращаются. Израиль начал наносить удары ещё в октябре 2023 года, а уже в сентябре 2024 года конфликт перерос в полномасштабные боевые действия, унесшие жизни более 4 тысяч человек и оставившие ранеными около 17 тысяч.

Согласно данным Министерства здравоохранения Ливана, только за год после соглашения о прекращении огня — с 27 ноября 2024 года по 27 ноября 2025 года — в результате израильских ударов по стране погибли 335 человек и 973 получили ранения. Ливанские власти также подчеркивают, что Израиль удерживает под контролем пять высот, захваченных после 8 октября 2023 года, и продолжает присутствовать в районах, которые занимал на протяжении десятилетий.

Обстановка на границе остаётся крайне напряжённой, а нарушения прекращения огня ставят под угрозу любые дипломатические усилия по стабилизации региона.