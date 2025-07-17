Израиль нанёс удар по сирийскому Генштабу в Дамаске
Это уже вторая атака за сутки на военные объекты в центре столицы Сирии.
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Израильская армия вновь атаковала Дамаск — под удар попало здание Генштаба сирийской армии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
Взрыв зафиксировали камеры Syria TV во время прямого эфира.
مذيعة #تلفزيون_سوريا تغادر الاستوديو بسبب غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى وزارة الدفاع وسط العاصمة #دمشق #نيو_ميديا_سوريا @DimaAbodan pic.twitter.com/lHVawfDOqA— تلفزيون سوريا (@syr_television) July 16, 2025
По данным ЦАХАЛ, целью стали объекты в центре столицы, включая военную точку у президентского дворца. В Минобороны Сирии подтверждают: часть здания разрушена, погибли как минимум пять военнослужащих. Израиль объяснил удар необходимостью защитить друзское меньшинство в Сувейде, где продолжаются кровавые столкновения между друзами, бедуинами и сирийскими войсками.
Ранее ЦАХАЛ заявил, что не допустит "террористической активности" у своей границы. Местные жители сообщают о десятках погибших, в том числе среди мирного населения. ООН созывает экстренное заседание Совбеза.
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