  • 17 Июля, 03:03
  • BAIGENEWS

Израиль нанёс удар по сирийскому Генштабу в Дамаске

Это уже вторая атака за сутки на военные объекты в центре столицы Сирии.

Сегодня, 02:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
REUTERS/Khalil Ashawi Purchase Licensing Rights Сегодня, 02:23
Сегодня, 02:23
74
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi Purchase Licensing Rights

Израильская армия вновь атаковала Дамаск — под удар попало здание Генштаба сирийской армии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters

Взрыв зафиксировали камеры Syria TV во время прямого эфира.

По данным ЦАХАЛ, целью стали объекты в центре столицы, включая военную точку у президентского дворца. В Минобороны Сирии подтверждают: часть здания разрушена, погибли как минимум пять военнослужащих. Израиль объяснил удар необходимостью защитить друзское меньшинство в Сувейде, где продолжаются кровавые столкновения между друзами, бедуинами и сирийскими войсками.

Ранее ЦАХАЛ заявил, что не допустит "террористической активности" у своей границы. Местные жители сообщают о десятках погибших, в том числе среди мирного населения. ООН созывает экстренное заседание Совбеза.

Самое читаемое

Наверх