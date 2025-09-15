Израильские военные нанесли авиаудар по зданию Исламского университета Газы, расположенного в центре города, передает BAQ.KZ.

В результате атаки строение получило серьёзные повреждения. Перед ударом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила о необходимости эвакуации, утверждают израильские источники.

Удар стал частью масштабной военной операции на фоне одобренного 8 августа израильским "кабинетом безопасности" плана по оккупации северной части сектора Газа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен "взять под контроль всю территорию Газы".

С начала нового этапа эскалации израильские войска значительно усилили боевые действия в северной части анклава, стремясь вытеснить местное население в южные районы. По данным правозащитных организаций, эти действия сопровождаются разрушением гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов, больниц и учебных заведений.

Сектор Газа, где проживает около 2,3 миллиона человек, остаётся в условиях строгой израильско-египетской блокады уже 18 лет. До 2005 года Израиль официально оккупировал территорию Газы в течение 38 лет, после чего вывел свои войска и поселения, но продолжает контролировать воздушное пространство, морскую границу и большую часть передвижения людей и товаров.