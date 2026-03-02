Армия Израиля официально заявила о завершении масштабной операции, направленной на уничтожение высшего военно-политического руководства Ирана, передает BAQ.KZ.

На сайте израильского военного ведомства опубликован список из 15 ключевых фигур, которые, по утверждению израильской стороны, были ликвидированы в результате точечных авиаударов по Тегерану.

Среди указанных лиц значится верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

В заявлении отмечается, что операция проводилась в формате высокоточных ударов по заранее определённым целям в столице Ирана. Другие детали, включая возможные последствия и реакцию иранской стороны, не приводятся.