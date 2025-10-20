Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале серии ударов по позициям движения ХАМАС на юге сектора Газа. Как отмечается в сообщении военных, операция стала ответом на "грубое нарушение режима прекращения огня", передает BAQ.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По данным пресс-службы, в воскресенье палестинские формирования выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по израильским войскам. В ответ ЦАХАЛ нанес точечные удары по объектам, связанным с ХАМАС.

"В ответ на грубое нарушение соглашения о прекращении огня ЦАХАЛ начала серию ударов по объектам террора ХАМАС на юге сектора Газа", - говорится в заявлении армии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военному руководству принять "решительные меры" против террористических целей в Газе после обострения обстановки на границе.