  • 20 Октября, 03:33

Израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС на юге сектора Газа

Удары стали ответом на обстрел израильских войск и запуск противотанковой ракеты со стороны Газы.

Сегодня, 02:48
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
© AP Photo / Oded Balilty Сегодня, 02:48
Сегодня, 02:48
78
Фото: © AP Photo / Oded Balilty

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале серии ударов по позициям движения ХАМАС на юге сектора Газа. Как отмечается в сообщении военных, операция стала ответом на "грубое нарушение режима прекращения огня", передает BAQ.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По данным пресс-службы, в воскресенье палестинские формирования выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по израильским войскам. В ответ ЦАХАЛ нанес точечные удары по объектам, связанным с ХАМАС.

"В ответ на грубое нарушение соглашения о прекращении огня ЦАХАЛ начала серию ударов по объектам террора ХАМАС на юге сектора Газа", - говорится в заявлении армии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военному руководству принять "решительные меры" против террористических целей в Газе после обострения обстановки на границе.

Самое читаемое

Наверх