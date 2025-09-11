Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) сообщили о перехвате ракеты, выпущенной с территории Йемена, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

По информации армии, "после срабатывания сирен в разных районах страны ВВС нейтрализовали ракету, запущенную из Йемена". Подробности инцидента пока не раскрываются.

В то же время йеменское движение "Ансарулла" (хуситы), поддерживаемое Ираном, не прокомментировало данный инцидент.

Накануне израильские ВВС нанесли авиаудары по столице Йемена — городу Сана, а также по провинции Джауф. По заявлению армии Израиля, целью налётов стали военные лагеря хуситов, Центр военных общественных связей и топливное хранилище. В результате атак погибли 35 человек, ещё 131 получили ранения.