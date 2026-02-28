Сегодня 2026, 12:46

Сегодня 2026, 12:46

В ходе израильских ударов по Ирану взрывы были слышны не только в Тегеране, но и в других городах страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на иранские СМИ.

Взрывы также прогремели в Исфахане, Куме, Кередже, Керманшахе, Тебризе и провинции Лорестан.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал в результате атак Израиля и США.