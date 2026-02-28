Трамп объявил о начале масштабной военной операции США против Ирана
Израильские удары охватили несколько городов Ирана.
Сегодня 2026, 12:46
172Фото: Report
В ходе израильских ударов по Ирану взрывы были слышны не только в Тегеране, но и в других городах страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на иранские СМИ.
Взрывы также прогремели в Исфахане, Куме, Кередже, Керманшахе, Тебризе и провинции Лорестан.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал в результате атак Израиля и США.
"Наша цель - защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима", - сказал американский лидер.
