Трамп объявил о начале масштабной военной операции США против Ирана

Израильские удары охватили несколько городов Ирана.

Сегодня 2026, 12:46
Фото: Report

В ходе израильских ударов по Ирану взрывы были слышны не только в Тегеране, но и в других городах страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на иранские СМИ.

Взрывы также прогремели в Исфахане, Куме, Кередже, Керманшахе, Тебризе и провинции Лорестан.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал в результате атак Израиля и США.

"Наша цель - защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима", - сказал американский лидер.

