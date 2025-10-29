По меньшей мере 30 человек стали жертвами новых израильских авиаударов по сектору Газа, передает BAQ.KZ со ссылкой на France-Presse.

Об этом 29 октября сообщил представитель гражданской обороны региона Махмуд Басаль. По его словам, среди погибших есть женщины и дети, а десятки жителей получили ранения различной степени тяжести.

Удары были нанесены в ночь на вторник и затронули несколько районов анклава. По предварительным данным, значительные разрушения зафиксированы в жилых кварталах, где обрушились дома и повреждена инфраструктура. Спасатели продолжают разбор завалов, под которыми, по их оценкам, могут находиться люди.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что удары были направлены против военных объектов ХАМАС и складов вооружений. Однако жители Газы сообщают о многочисленных разрушениях мирных домов и общественных зданий. Международные организации вновь выразили обеспокоенность ростом числа жертв среди гражданского населения и ухудшением гуманитарной ситуации в регионе.