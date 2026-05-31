Израильские войска заняли крепость Бофор на юге Ливана: что известно

Израильские военные сообщили о захвате стратегической высоты на юге Ливана, где находится старинная крепость Бофор.

По данным израильской армии ЦАХАЛ, над крепостью был поднят израильский флаг. Военные называют это продвижение самым глубоким заходом на территорию Ливана за последние 25 лет.

Захват крепости произошёл после нескольких дней авиаударов и боёв в близлежащих населённых пунктах. В этих столкновениях израильские силы противостоят бойцам движения "Хезболлах".

По информации стороны конфликта, операция проходит в рамках более широких боевых действий между Израилем и "Хезболлах". Ранее группировка обстреляла север Израиля ракетами, после чего началось усиление боевых действий, включая наземные операции.

Сообщается, что с момента начала эскалации Израиль занял несколько десятков деревень и небольших городов возле границы. В ответ "Хезболлах" запускает ракеты и беспилотники по территории Израиля.

Несмотря на формальное прекращение огня, которое действует с середины апреля, боевые действия продолжаются. Также отмечается, что в ближайшее время в США запланированы переговоры между Израилем и Ливаном.

Франция уже призвала созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, заявив, что расширение военной операции вызывает серьёзную обеспокоенность.