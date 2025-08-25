Израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам в Йемене
Атакам также подверглись также электростанции "Асар" и "Хезаз".
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о серии авиаударов по военным объектам на территории Йемена, среди которых оказался и президентский дворец в Сане, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Известия".
По информации ведомства, атакам подверглись электростанции "Асар" и "Хезаз", а также топливное хранилище. В ЦАХАЛ утверждают, что все эти объекты использовались хуситами для военных целей.
"Среди объектов, подвергшихся атакам, - военный комплекс, где расположен президентский дворец, электростанции „Асар“ и "Хезаз", а также хранилище топлива, которые использовались для военных действий террористического режима хуситов", - отметили в израильской армии.
Кроме того, истребители ВВС Израиля нанесли удары по военной инфраструктуре в районе столицы Йемена. В ЦАХАЛ подчеркнули, что операция стала ответом на неоднократные нападения хуситов на израильскую территорию.
"Президентский дворец в районе Саны расположен на территории военного комплекса, откуда силы террористического режима хуситов ведут военные операции", - добавили в заявлении.
