Палестинский журналист Юнус Тирави опубликовал в социальной сети X видео, на котором израильский солдат, находящийся в разрушенном районе города Газа, открыто заявляет о планах уничтожения города, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

На фоне руин и тяжёлой инженерной техники, использовавшейся для сноса домов, солдат говорит: "Мы вернём всех пленников, по возможности уничтожим всю Газу и не оставим ничего".

На видеокадрах видны масштабные разрушения: практически не осталось целых зданий, улицы завалены обломками, и инфраструктура региона находится в критическом состоянии. Видео вызвало волну обсуждений и негодования в социальных сетях, особенно на фоне продолжающегося конфликта.

С момента нападения "ХАМАС" 7 октября 2023 года Израиль ведёт массированные военные действия против Сектора Газа. По сообщениям правозащитных организаций и местных СМИ, армия намеренно разрушает жилые дома и гражданскую инфраструктуру, превращая густонаселённые районы в руины. Полностью уничтожены целые кварталы Рафаха на юге, а также северные районы Бейт Ханун, Бейт Лахия и Джабалия. Теперь удары сосредоточены на самом городе Газа, где за последние недели были разрушены десятки многоквартирных домов авиаударами.

Военные действия Израиля в Газе уже привели к гуманитарной катастрофе. Город остаётся практически без воды, электричества, продовольствия и медицинской помощи. Международные организации продолжают призывать к немедленному прекращению огня и защите гражданского населения, однако ситуация на месте лишь усугубляется.