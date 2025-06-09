Председатель Комитета международной информации – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров высказался по введению новых требований при пересечении российской границы, передает BAQ.KZ.

Ранее российская сторона ввела новые требования по пересечению границы.

"Да, недавно российская сторона ввела новые требования по пересечению границы. Все подробности были опубликованы на сайте нашего посольства в Москве. Неоднократно это было опубликовано в СМИ, поэтому гражданам Казахстана, направляющимся в Россию, необходимо заранее изучить новые требования по пересечению границы, чтобы это не стало сюрпризом, чтобы вопросов на границе не возникало", - сказал Смадияров на брифинге в МИД.

Журналисты поинтересовались о том, будет ли казахстанская сторона вводить зеркальные меры на изменения?

"Мы изучаем данный вопрос очень внимательно, это требует консультации с нашим госорганами, поэтому в дальнейшем я более подробно скажу", - сказал Смадияров.

В заключение он добавил, что изменения по пересечению границы с российской стороны - это простые миграционные требования, которые есть у многих стран.