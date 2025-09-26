Министерство энергетики РК совместно с МЭПР, "Самрук-Казына", КМГ, НПЗ и НИИ в 2023–2025 годах подготовило Концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года, передаёт BAQ.KZ.

Заместитель директора Департамента транспортировки и переработки нефти Талгат Макуов сообщил, что при подготовке было учтено более 1000 предложений от 50 компаний и госорганов, что сделало документ прагматичным и реализуемым.

На сегодняшний день начался практический этап реализации: Министерством энергетики подготовлен План первоочередных действий, включающий 19 мероприятий, из которых уже выполнены восемь. Среди них — уведомление госорганов и компаний, ежемесячные выезды на НПЗ, разъяснительная работа и подготовка дорожных карт проектов НПЗ.

Определены шесть приоритетов: расширение мощностей НПЗ, создание НИИ нефтепереработки и нефтехимии, поэтапная загрузка АО "Конденсат" до 50% мощности, переход на экологический класс моторных топлив К5 и выше, строительство стратегических резервуаров ГСМ и изучение вопросов нового НПЗ с выпуском нефтехимической продукции.

"Нефтегазохимия в Казахстане представлена двумя направлениями: нефтехимией, где пока выпускаются бензол и параксилол, и газохимией, развивающейся на примере производства полипропилена KPI. Целесообразно расширять действующие НПЗ и строить совмещённые НПЗ и нефтехимические комплексы с гибкой линейкой продукции в зависимости от спроса", — отметил Талгат Макуов.

Особое внимание уделяется выпуску авиатоплива — три НПЗ планируют производить свыше 1,5 млн тонн. Дополнительно рассматривается развитие потенциала частных заводов.

Три ключевых приоритета отрасли — мощности глубокой переработки нефти, качество нефтепродуктов в соответствии с ESG и прочная научная база.

Реализация Концепции позволит создать современные комбинированные комплексы нефтепереработки и нефтехимии, увеличить выпуск качественных моторных и авиационных топлив и обеспечить устойчивое развитие отрасли на долгосрочную перспективу.