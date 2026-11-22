Известного актера Жерара Депардье обвинили в насилии
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Французский актёр Жерар Депардье и писатель Мишель Уэльбек стали фигурантами расследования после заявления актрисы, снимавшейся с ними в фильме «Спа» (Thalasso) в 2018 году. По данным BBC, женщина утверждает, что во время съёмок мужчины совершили в отношении неё сексуальное насилие без согласия.
Она заявила, что Уэльбек принудительно поцеловал её и удерживал, пока Депардье совершал сексуальные действия. Также актриса обвинила писателя в принуждении к оральному сексу. Расследование началось после подачи жалобы в мае 2025 года. Режиссёра фильма Гийома Никлу также подозревают в соучастии: утверждается, что он снимал происходящее.
Сам режиссёр заявил, что не заметил сопротивления актрисы. Депардье и Уэльбек пока не прокомментировали обвинения. Ранее Депардье уже был осуждён по другому делу о сексуальном насилии и получил 18 месяцев условно.
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