Казахстанские видеоблогеры Карина Оксукпаева и Арман Юсупов обратились к жителям сейсмоопасных регионов с призывом всегда держать “тревожный чемоданчик” в готовности, передаёт BAQ.KZ.

Они подчеркнули, что такой набор помогает обеспечить безопасность в первые часы после ЧС — землетрясения, наводнения, пожара или другого стихийного бедствия. В чемоданчике должны быть базовые вещи, необходимые до прибытия спасателей или эвакуации, а также предметы, учитывающие личные потребности.

Блогеры призвали граждан не игнорировать элементарные меры безопасности и проявлять ответственность за себя и своих близких.