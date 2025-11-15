  • 15 Ноября, 18:48

Известные казахстанские блогеры напомнили о важности “тревожного чемоданчика”

Такой набор помогает обеспечить безопасность в первые часы после ЧС.

Сегодня, 17:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 17:12
Сегодня, 17:12
98
Фото: Pixabay.com

Казахстанские видеоблогеры Карина Оксукпаева и Арман Юсупов обратились к жителям сейсмоопасных регионов с призывом всегда держать “тревожный чемоданчик” в готовности, передаёт BAQ.KZ.

Они подчеркнули, что такой набор помогает обеспечить безопасность в первые часы после ЧС — землетрясения, наводнения, пожара или другого стихийного бедствия. В чемоданчике должны быть базовые вещи, необходимые до прибытия спасателей или эвакуации, а также предметы, учитывающие личные потребности.

Блогеры призвали граждан не игнорировать элементарные меры безопасности и проявлять ответственность за себя и своих близких.

Самое читаемое

Наверх