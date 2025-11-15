Известные казахстанские блогеры напомнили о важности “тревожного чемоданчика”
Такой набор помогает обеспечить безопасность в первые часы после ЧС.
Сегодня, 17:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:12Сегодня, 17:12
98Фото: Pixabay.com
Казахстанские видеоблогеры Карина Оксукпаева и Арман Юсупов обратились к жителям сейсмоопасных регионов с призывом всегда держать “тревожный чемоданчик” в готовности, передаёт BAQ.KZ.
Они подчеркнули, что такой набор помогает обеспечить безопасность в первые часы после ЧС — землетрясения, наводнения, пожара или другого стихийного бедствия. В чемоданчике должны быть базовые вещи, необходимые до прибытия спасателей или эвакуации, а также предметы, учитывающие личные потребности.
Блогеры призвали граждан не игнорировать элементарные меры безопасности и проявлять ответственность за себя и своих близких.
Самое читаемое
- Депозит или золото: что выгоднее казахстанцам при высокой базовой ставке?
- К матчу Казахстан – Бельгия в Астане запустят специальные шаттл-автобусы
- В МИРЕ: BBC извинилась перед Трампом, авиакрушение в Хорватии, ужесточение виз США
- В Астане закрыли клуб за продажу "веселящего газа"
- Пьяный водитель фуры задержан на трассе Алматы – Екатеринбург