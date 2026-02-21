Прославленные спортсмены и артисты считают, что 15 марта станет важным этапом в развитии страны. Предстоящее политическое событие они воспринимают не просто как процедуру голосования, а как проявление ответственности за будущее государства, передает BAQ.KZ.

В преддверии республиканского референдума инициативу поддержали лидеры мнений разных поколений. Казахстанские атлеты, представляющие страну на мировых аренах, проводят параллель между спортивными достижениями и совершенствованием общественных институтов страны, призывая граждан проявить активную позицию.

По мнению призера Олимпийских игр Гусмана Кыргызбаева личная дисциплина неотделима от ответственности перед родиной.

«Для каждого спортсмена честь страны и развевающийся голубой флаг –высшая награда, которая ведет к преодолению любых трудностей», – отметил дзюдоист.

Лидер национальной женской сборной по дзюдо Абиба Абужакыпова добавила, что успех невозможен без порядка.

«Победа начинается не только с приемов на татами, но и с железной дисциплины и безупречного знания правил», – говорит она.

Титулованная шахматистка Бибисара Асаубаева подчеркнула важность прогресса.

«Как спортсменка, представляющая Казахстан, верю в развитие и движение вперёд, и поддерживаю реформы, направленные на устойчивость и будущее нашей страны», – пояснила Бибисара Асаубаева.

Вместе с тем, представители культуры акцентируют внимание на сохранении национального кода.

Композитор Лукпан Жолдасов уверен, что за любыми достижениями стоит глубокий духовный фундамент.

«Конституционные изменения не только придадут новый импульс развитию страны, но и откроют возможности для свободного процветания сферы культуры и искусства. Культура – духовная опора нации. Поэтому наша общая задача – сохранять национальные ценности, сочетая их с современным творчеством», – заключил артист.

Певица Айгуль Косанова отмечает, что референдум — проявление нашей общей ответственности за будущее, свидетельство того, что мы не остаёмся равнодушными к судьбе страны.

Актер Еркебулан Дайыров, певец Ерболат Толеген, спортсмены Людмила Прокашева, Фаина Ерманова, Василий Левит также призвали граждан не оставаться в стороне.

Общая позиция лидеров мнений проста: только через личную ответственность, уважение к закону и верность своим корням Казахстан сможет достичь новых высот на мировой арене.