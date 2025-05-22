В столичной школе №6 состоялась необычная встреча: по инициативе прокуратуры района Сарыарка и в рамках проекта "Жас үміт" перед учениками выступили прокурор района и заслуженный деятель РК, актёр Даурен Сергазин. Мероприятие прошло по поручению Генерального Прокурора Берика Асылова в рамках нарратива "Закон и Порядок", передает BAQ.KZ.

Цель встречи — формирование у школьников правовой культуры, понимания личной ответственности и осознанного отношения к будущему.

Особое внимание было уделено вопросам профессионального самоопределения, актуальным для старшеклассников.

Прокурор района провёл профилактическую лекцию, напомнив о важности соблюдения закона и нравственных ориентиров как ключевых факторов жизненного успеха.

Особую роль в диалоге сыграл Даурен Сергазин. Артист поделился своей жизненной историей, рассказал о трудностях и выборах, с которыми сталкивался на пути к признанию, и вдохновил школьников следовать своим мечтам, не забывая о ценности закона, чести и труда.

"Публичные личности, авторитетные среди молодежи, способны донести важные идеи особенно эффективно. Именно поэтому такие встречи дают ощутимый воспитательный эффект", — отметили организаторы.

Инициатива прокуратуры стала частью системной работы по воспитанию у молодого поколения уважения к закону, осознания гражданских прав и обязанностей, а также формирования нравственного и патриотического мировоззрения.