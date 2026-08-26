John Deere, Deutz-Fahr и еще семь брендов: в Костанае расширяют производство сельхозтехники

Костанайский завод AGROMASH расширяет сотрудничество с мировыми производителями сельскохозяйственной техники. К выпуску машин и компонентов в Казахстане привлечены еще семь международных компаний, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Речь идет о Väderstad, Dewulf, Lindsay Corporation, Amity Technology, Vervaet, Kuhn Group и Brandt Agricultural Products.

С учетом уже действующих проектов с John Deere, Deutz-Fahr и Lovol, а также производства отечественных комбайнов ESSIL предприятие формирует в Костанае крупный мультибрендовый центр сельхозмашиностроения.

Расширение сотрудничества должно позволить не только увеличить ассортимент выпускаемой техники, но и осваивать новые производственные процессы и современные технологии.

Производство компонентов выросло в пять раз

С 2021 года на предприятии действует локализационный центр, мощности которого постепенно расширяются. По итогам 2025 года на площадке выпустили более 2 тыс. единиц самоходной техники и свыше 300 тыс. компонентов для сельхозмашин. Производство компонентов увеличилось в пять раз по сравнению с предыдущими годами.

Локализация также позволяет сократить сроки поставки запчастей и ремонта техники, что особенно важно во время посевной и уборочной кампаний. Сервисная сеть AGROMASH сегодня включает девять филиалов и 11 представительств в зерносеющих регионах страны.

Казахстанские аграрии стали активнее покупать технику

Параллельно растут объемы приобретения сельхозтехники по льготным программам. Аграриям доступен лизинг отечественной техники по ставке 5% годовых, без первоначального взноса и сроком до 10 лет. Также предусмотрено государственное субсидирование до 30%.

В 2026 году на программу льготного лизинга выделено 350 млрд тенге.

За два года объем реализации сельхозтехники аграриям вырос на 35%. В 2023 году в лизинг передали 7 710 единиц техники на 178 млрд тенге, а в 2025 году – уже 10,4 тыс. единиц на 269 млрд тенге.

Особенно заметно вырос спрос на самоходную технику. В 2025 году аграрии приобрели 4 249 тракторов, что на 50% больше уровня 2023 года. Количество приобретенных комбайнов выросло на 58% – с 512 до 807 единиц.

Рост продолжается и в этом году. По данным «КазАгроФинанса», к 1 августа в лизинг было реализовано 8 920 единиц сельхозтехники на 286,5 млрд тенге – на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.