К 2027 году все население Казахстана будет обеспечено доступом в интернет. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министр – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает BAQ.KZ.

"Развитие отрасли осуществляется в рамках Национального проекта "Доступный интернет" на 2024–2027 годы. К концу 2027 года планируется обеспечить 100% охват населения интернетом. Скорость интернета превысит 100 мегабит в секунду, а оптические линии связи будут доведены до 90% сельских населенных пунктов", -сказал Жаслан Мадиев.

Вице-премьер добавил, что до конца 2026 года оптоволоконные линии связи будут подведены еще к 3 тыс. сел. Таким образом, к 2027 году охват составит 90%. Общий объем инвестиций в это направление составит 323 млрд тенге. Оставшиеся 10% малых сел обеспечат спутниковым интернетом.

По словам Жаслана Мадиева, будет расти покрытие мобильных сетей. Так, например, охват технологией 4G составит 92% всех населенных пунктов.

Сеть 5G будет развернута в 20 городах областного и республиканского значения с покрытием 60-75% территории. Кроме того, до конца 2027 года планируется охватить 40 тыс. км автодорог связью 4G.

Также принимаются меры по борьбе с мошенничеством.