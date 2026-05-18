К концу года инфляция будет меньше 10% — вице-министр нацэкономики

Вице-министр национальной экономики Арман Касенов на правительственном часе в Сенате, отвечая на вопросы депутатов о росте инфляции, отметил, что ведомство планирует что этот показатель будет снижен к концу 2026 года ниже 10 процентов, передает BAQ.KZ.

"Динамика инфляции сейчас нисходящая. Мы ожидаем, что к концу года показатель будет ниже 10%", - сказал вице-министр.

Что влияет на рост цен

Он также отметил, что на инфляцию влияет множество факторов, и кредитование - лишь один из них.

"Среди других проинфляционных факторов в Казахстане можно назвать рост кредитования, рост мировых цен на продовольствие, тарифы и так далее. Мы детально изучали все эти факторы", - отметил вице-министр.

Он подчеркнул, что кредитование – один из проинфляционных факторов. Но в ведомстве считают, что влияние холдинга "Байтерека" в этом вопросе преувеличено.

"Что касается кредитования, да, действительно, это один из проинфляционных факторов. Однако влияние "Байтерека" на инфляцию, на наш взгляд, сильно преувеличено.

Например, заявлено, что "Байтерек" освоил 8 триллионов тенге. Абсолютная правда. Но значительная часть этих средств осваивалась на возобновляемой основе: средства выдавались, погашались. Соответственно, это не приводило к сопоставимому увеличению кредитного портфеля "Байтерека", - сказал вице-министр.

Роль кредитования и «Байтерека»

По его словам, согласно официальной отчетности, кредитный портфель "Байтерека" вырос менее чем на 4 трлн тенге. Если исключить сегмент "Отбасы банка", то портфель кредитования увеличился примерно на 2,2 трлн тенге.

Вице-министр подчеркнул, что это существенно меньше, чем прирост в банковском секторе. Банковский сектор увеличил портфель кредитов бизнесу примерно на 4,5 трлн тенге.

"Кроме того, у "Байтерека" есть огромная особенность - невозобновляемые инвестиционные кредиты, как правило, направляются на запуск иностранных технологий и закуп иностранного оборудования. Поэтому значительная часть этих средств уходит на импорт оборудования и не оказывает такого же прямого давления на внутренний спрос", - отметил вице-министр.

В заключение он добавил, что ведомство согласно с тем, что на ситуацию с инфляций нужно смотреть комплексно. И при управлении инвестиционной политикой важно оценивать кредитование в целом, а затем внутри него выделять приоритетные и менее приоритетные сегменты.