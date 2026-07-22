К отопительному сезону обновят ТЭЦ и 7,5 км теплосетей в Астане

В Астане продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. В столице строят новую газовую тепловую станцию, модернизируют ТЭЦ, ремонтируют тепловые сети и продолжают газификацию жилых массивов, сообщил аким города Женис Касымбек. По его словам, строительная готовность газовой тепловой станции «Тельман» достигла 76%. После ввода в эксплуатацию объект обеспечит теплоснабжение новых районов столицы и создаст резерв мощностей для подключения жилых комплексов и социальных объектов.

Параллельно ведется расширение водогрейной котельной ТЭЦ-2 с установкой новых котлов. Кроме того, на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 запланирован капитальный ремонт трех котлов, турбины, трансформатора и другого оборудования. В этом году также планируется капитально отремонтировать и реконструировать 7,5 км тепловых сетей, а также обновить 67,4 км воздушных и кабельных линий и 68 распределительных и трансформаторных пунктов.

Продолжается и газификация столицы. Сейчас к газоснабжению подключены 14,4 тысячи абонентов и 23 социальных объекта. В текущем году планируется начать строительство газовых сетей в жилом массиве «Казгородок», а также реализовать проект газификации массива «Ондирис».