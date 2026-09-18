К водопаду Текес и горным жайлау в Алматинской области ремонтируют 95 км дорог

В Райымбекском районе Алматинской области ремонтируют и строят 95 километров дорог к популярным горным локациям. Работы идут на направлениях к жайлау Шалкоде, Шубартал, Байынкол и Коккемер, передает BAQ.KZ.

Один из маршрутов ведет к водопаду Текес, который местные жители называют Куркилдек. Он находится на жайлау Коккемер на высоте 3600 метров над уровнем моря.

Водопад расположен среди хвойного леса и горных склонов. Объект находится в ведении Нарынкольского лесного хозяйства. По данным акимата, интерес туристов к этой местности растет из года в год.

На въезде в Коккемер сейчас ремонтируют 21 километр дороги. На объекте работают 10 единиц техники и 25 специалистов. Выполнено около 30% работ, завершить их планируют в 2027 году.

На подъезде к жайлау Шалкоде обновляют еще 32,5 километра дороги. На 26 километрах уже подготовили основание, заменили 10 водопропускных труб и уложили четыре километра асфальта.

Здесь готово больше половины запланированного объема. Завершить ремонт рассчитывают до конца 2026 года.

К жайлау Шубартал строят дорогу протяженностью 28,5 километра.

Работы идут и в долине Байынкол. Там ремонтируют 13-километровый участок, готовность составляет 30%. Вдоль дороги предусмотрена специальная автомобильная стоянка. Завершение проекта намечено на 2027 год.

В акимате рассчитывают, что обновление дорог сделает горные маршруты доступнее, увеличит туристический поток и даст дополнительные возможности местным предпринимателям.

Проекты должны повлиять и на безопасность поездок в горные районы, где раньше качество дорог ограничивало доступ к отдельным туристическим объектам.