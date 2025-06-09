В конце мая-начале июня Казахстан накрыла волна высокопрофильных кадровых перестановок. За две недели сменились министры, вице-министры, акимы и советники Президента. На первый взгляд – обычная ротация. Но если присмотреться внимательнее, возникает вопрос: это точечные кадровые решения или начало глубокой перезагрузки вертикали власти? В вопросе разбиралась корреспондент BAQ.KZ.

Что стоит за отставкой Досаева?

Первым знаковым решением стал указ от 24 мая. Новым акимом Алматы назначен Дархан Сатыбалды. Он сменил на посту Ерболата Досаева, занимавшего эту должность с 2022 года. Дархан Сатыбалды – чиновник с солидным управленческим и дипломатическим бэкграундом, но вне контекста алматинской политической среды. Ранее он руководил Шымкентом, затем Туркестанской областью, работал в Администрации Президента, был послом в Узбекистане. Однако в Алматы он воспринимается как "внешний" для города человек, без тесных связей с местными элитами и без предыдущего опыта в решении специфических проблем мегаполиса. Такое назначение может свидетельствовать о желании центра усилить контроль и "перезапустить" городскую повестку с более лояльной и технократичной фигурой.

Уже две недели предшественник Сатыбалды остаётся без должности. Депутат Мажилиса Айдос Сарым утверждает, что скоро мы увидим Досаева в Правительстве или Администрации Президента.

"Не думаю, что назначение Дархана Сатыбалды связано с критикой в адрес Досаева. Наоборот, он начал наводить порядок в Алматы, порой вопреки общественному мнению. Думаю, Досаева ждёт повышение. Есть вопросы в Правительстве с экономическим блоком, который и Президент сам критикует, и общество много высказывается. Возможно, ещё какие-то назначения будут либо в Администрации, либо в Правительстве. Посмотрим. Видимо, сейчас после международных визитов последует цепь новых назначений. И тогда уже вся логика, наверное, будет понятна", - отметил депутат.

Зачем Туленбергенов поехал в Абайскую область?

2 июня из Министерства по чрезвычайным ситуациям уходит Серик Туленбергенов. Его перераспределяют на пост заместителя акима области Абай.

Серик Туленбергенов – один из тех региональных управленцев, чья карьера строилась не в кабинетах центра, а на земле – в решении инфраструктурных и хозяйственных задач. Экономист и юрист по образованию, он прошел путь от бухгалтера и предпринимателя до акима района, замакима двух областей и вице-министра по ЧС.

Особенность его биографии – плотная работа в Восточно-Казахстанском регионе: строительство, транспорт, ЖКХ, архитектура. Это сделало его ценным кадром для новообразованной Абайской области, где стоит острая проблема обеспечения теплом, водой, надежной инфраструктурой и противодействия природным ЧС. Назначение на пост заместителя акима области спустя всего три месяца после его прихода на должность вице-министра МЧС может свидетельствовать не о понижении, а о стратегическом усилении региона опытным технократом, чьи знания и связи полезнее на местах.

Жаксылыков уходит, армия меняет акценты

8 июня указом Главы государства был освобождён от должности министр обороны Руслан Жаксылыков. Его место занял Даурен Косанов, ранее занимавший пост заместителя министра и главнокомандующего Силами воздушной обороны.

Политолог Рустам Бурнашев считает, что это назначение вряд ли стоит воспринимать как сигнал к изменению оборонной стратегии.

"Смена министра обороны не получила каких-либо обоснований и комментариев со стороны руководства Казахстана. В отношении работы теперь уже бывшего министра не было высказано никаких критических замечаний. Новый министр – Даурен Косанов – ранее служил на посту заместителя министра обороны. Всё указанное позволяет предполагать, что в данном случае речь идёт скорее о ротации кадров, чем об изменении военной политики. Вместе с тем, нужно иметь в виду, что Даурен Косанов был командующим Силами воздушной обороны, а как показал опыт последних вооружённых конфликтов (между РФ и Украиной), именно этот сегмент становится ключевым", – пояснил он.

Мажилисмен Айдос Сарым в свою очередь отметил, что в случае с Русланом Жаксылыковым отставка выглядит логичной с точки зрения новых приоритетов.

"Жаксылыков пришёл в непростое время, когда фактически армия была разобрана. Он, наверное, свои задачи выполнил. Сейчас оборонный заказ переходит в Минобороны, ставятся задачи технического перевооружения. Вероятно, нужен более технократичный руководитель, хорошо разбирающийся в технологиях. Это тоже, наверное, показывает, в какую сторону должна реформироваться армия. Технологичность всегда растет. И военно-воздушные силы, и беспилотники, и прочее. Видимо, с этим связано было. Во всем есть логика, конечно. Не обо всем, наверное, можно говорить. Есть открытые и закрытые разговоры. Понимаем, что часть разговоров, даже та, что касается обороны, проходит все-таки за закрытыми дверями. Ну, об основном можно догадываться", - пояснил депутат.

Карабаев уходит после критики

Однако такой подход – без публичных объяснений и без акцентов на претензиях к прежнему руководителю – прослеживается не во всех решениях последних недель. К примеру, в случае с министром транспорта хоть причины официально и не раскрываются, контекст вполне понятен. Около полумесяца назад Глава государства публично отчитал Карабаева за срыв графиков и системные провалы в реализации инфраструктурных проектов.

По мнению депутата Мажилиса Айдоса Сарыма, отставка может быть связана с критикой, прозвучавшей на закрытом заседании Совета Безопасности.

"До отставки министра транспорта была достаточно жёсткая критика со стороны Президента, связанная с транспортными коридорами, логистикой. Видимо, какая-то динамика была утеряна, и, в связи с этим происходит ротация", - считает Сарым.

Что принесёт с собой Жанасова в АП

Не менее заметным и обсуждаемым стало назначение Асель Жанасовой советником Президента.

Бывшая глава АО "Казпочта" зарекомендовала себя как эффективный антикризисный менеджер: за время её руководства компания впервые за пять лет вышла в прибыль – 2,4 млрд тенге по итогам 2023 года. Были выплачены дивиденды в 1,5 млрд тенге, объем налогов и пошлин составил 32,7 млрд тенге. Объём посылок вырос на 35%, а скорость доставки внутри страны удвоилась.

Асель Жанасова – выпускница Кембриджского университета по программе "Болашақ", она также имеет степень магистра Executive Management МГУ. Работала в Лондоне, затем в Национальном банке, холдинге "Зерде" и МФЦА. В 2020-2022 годах занимала пост вице-министра торговли и интеграции, позже возглавила "Казпочту".

Её переход в Администрацию Президента может свидетельствовать о стремлении усилить аппарат управленцами нового поколения с международной подготовкой и успешным опытом в корпоративном и госуправлении.

Это подтвердил и Айдос Сарым.

"Думаю, что в случае с Асель Жанасовой – это рост. Она очень хорошо себя показала: вывела убыточную "Казпочту" в плюс, внедрила технологические решения в консервативную структуру. Сейчас, вероятно, её компетенции пригодятся на новом уровне", - сказал депутат.

Назначения без прорывных фигур?

Особенность этих перестановок – отсутствие новых "лиц" извне. Большинство назначенцев – уже работающие в системе люди, прошедшие по внутреннему "лифту". Это может означать два варианта. Первый - власть пока не готова к приходу технократов "со стороны". Второй – она пытается сохранить управляемость и предсказуемость в системе, а не идти на риск с радикально новыми кадрами.