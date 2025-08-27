В Жамбылской области реализуются комплексные меры по устранению нехватки кадров в сфере здравоохранения. Региональные власти делают ставку не только на подготовку специалистов, но и на расширенные меры социальной поддержки, передает BAQ.KZ.

С 2019 по 2024 годы за счет местного бюджета было предусмотрено 157 грантов на обучение врачей в резидентуре. На 2025–2026 учебные годы выделено дополнительно еще 31 грант с учетом потребностей рынка труда. Сегодня уже 62 врача завершили обучение и трудоустроены в региональные медучреждения с обязательством отработать не менее пяти лет. Еще 84 молодых специалиста продолжают обучение, 11 — находятся в социальном отпуске.

Для мотивации медиков к долгосрочной работе разработан пакет поддержки. В этом году предусмотрено 367,3 млн тенге на предоставление бюджетных займов 41 специалисту для покупки или строительства жилья. Кроме того, на выплату подъемных пособий 129 специалистам выделено 47,6 млн тенге.

Размер единовременной социальной помощи был обновлен решением областного маслихата:

особо востребованным специалистам, направленным в сельские населенные пункты, поселки, моногорода и города районного значения, выплачивается 8,5 млн тенге;

другим специалистам, направленным в эти регионы — 1,2 млн тенге;

специалистам, прибывшим в город Тараз — 800 тысяч тенге.

Помимо этого, акиматы районов предлагают дополнительные стимулы. В ряде районов медработникам компенсируют коммунальные расходы, в Таласском районе планируют обеспечить жильем, а в Кордайском — компенсируют аренду жилья в первый год работы.

Власти региона уверены, что сочетание государственных программ и местных инициатив позволит системно решать проблему кадрового дефицита в медицине и обеспечивать жителей области качественными медицинскими услугами.