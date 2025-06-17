В городе Сатпаев 13-летняя девочка погибла в результате наезда автомобиля прямо на пешеходном переходе. Как сообщается в публикациях в соцсетях, от удара ребёнок буквально перелетел через капот другого авто. Девочка скончалась на месте от полученных травм, передаёт BAQ.KZ.

Смертельное ДТП произошло 16 июня. По информации департамента полиции области Улытау, водитель легкового автомобиля водворён в изолятор временного содержания. По факту начато досудебное расследование.

Правоохранители также сообщили, что на месте трагедии отсутствовала дорожная разметка, предупреждающая о пешеходном переходе. За это к административной ответственности привлечён заместитель акима города Сатпаев. Как выяснилось, в адрес местного исполнительного органа ранее уже направлялось предписание о необходимости нанесения дорожной разметки.

Ход расследования взят под личный контроль руководства областного департамента полиции. Ведомство обещает установить все обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности.