В Актау, как и в других городах Казахстана, у входа в аквапарки, компьютерные клубы и парки отдыха нередко можно увидеть таблички: "Со своей едой вход запрещен". Однако, по мнению юриста, такие запреты незаконны, передает BAQ.KZ.

Партнёр адвокатской конторы "Omirbolat, Suyundukov & Assauova" Айбек Суюндуков рассказал порталу LADA, что подобные ограничения противоречат законодательству РК.

"По статье 26 Конституции РК, всё, что вы законно приобрели, в том числе еду и напитки, – является вашей собственностью. А если вы оплатили вход, например, в аквапарк, по статье 394 Гражданского кодекса это уже договор. Вы имеете право зайти со своими продуктами. Чек — ваше доказательство", — пояснил он.

Суюндуков напомнил, что закон "О защите прав потребителей" (статья 8-1) запрещает организациям навязывать условия, ущемляющие права граждан.

Особенно это касается случаев, когда заведение само продаёт еду: в таком случае запрет на "чужую" пищу может расцениваться как недобросовестная конкуренция (статья 177 Предпринимательского кодекса РК).

Что грозит заведениям за незаконный запрет?

Если заведение продолжает требовать оставить еду за воротами, это может грозить следующими штрафами по статье 163 КоАП РК:

малый бизнес — 786 400 тенге (200 МРП);

средний бизнес — 1 179 600 тенге (300 МРП);

крупный бизнес — 5 898 000 тенге (1500 МРП).