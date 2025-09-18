18 сентября в Астане произошёл пожар в кафе KaRima, расположенном на первом этаже восьмиэтажного жилого дома по адресу улица Достык, 12/1. Сообщение о возгорании поступило экстренным службам в ночное время, передает BAQ.KZ.

На момент прибытия первых пожарных расчетов огонь уже охватил обшивку здания.

На месте происшествия оперативно был создан штаб с участием акимата, департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) и городской полиции..

Для тушения было организовано бесперебойное водоснабжение, поданы несколько водяных стволов. Однако борьба с огнём осложнялась рядом факторов.

"Тушение пожара осложнялось тем что: на момент прибытия пожарных огонь имел развившуюся форму. Дополнительные затруднения создавали конструктивные особенности здания, пристроенные вплотную, способствующие быстрому распространению пламени", — сообщили в МЧС.

Пострадавших и погибших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Тем не менее в результате пожара повреждены восемь квартир. Жители временно будут размещены в гостиницах города. В акимате заверили, что пострадавшим окажут всестороннюю помощь.

Уже в ближайшие сутки начнутся восстановительные работы в поврежденных квартирах, а также ремонт фасада здания. Работы будут финансироваться за счёт владельцев кафе KaRima при поддержке акимата.