С раннего утра в Центральном парке культуры и отдыха города Алматы царила праздничная атмосфера. На входе гостей встречали аниматоры в костюмах любимых мультяшных героев, продавцы мороженого и попкорна, а также яркие фотозоны. Несмотря на пробки и временные неудобства на дорогах, алматинцы стремились попасть в эпицентр праздника. Корреспондент BAQ.KZ тоже посетил мероприятие.

Главной сценой стал амфитеатр парка, где с 11:00 начался гала-концерт Международного фестиваля детского творчества "Бозторғай". На сцене выступили более 600 юных артистов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Беларуси, Литвы, Китая и Болгарии. Выступления оценивало профессиональное жюри, в состав которого была народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова и народный артист РК Булат Аюханов.

Фото автора.

Зрители наслаждались концертной программой. На сцене выступили и звезды казахстанской эстрады: Алмас Кишкенбаев, Айгүл Үлкенбаева, Жігер Ауыпбаев, Сакен Майгазиев, Элизат Берикова, Алуа Маканова, а также группы КешYOU и ART Classic.

Для детей были организованы различные активности: катание на каруселях, катание на лошадях, участие в мастер-классах, игры и конкурсы. Особой популярностью пользовались мастер-классы, проведенные лекторами Глобального научного центра Сингапура, которые рассказали детям о мире науки и современных исследованиях.

18-летний аниматор Гани Есембаев работает в парке уже больше трех лет, но так много людей он увидел впервые.

Фото автора.

"Сегодня здесь особенно многолюдно. Всё потому, что праздник - День защиты детей. Люди приходят семьями, с детьми, было много улыбок, радости. Концерты шли один за другим, особенно порадовало выступление Розы Рымбаевой - она приехала поддержать праздник. Для детей, конечно, хочется, чтобы всё было лучшее: и аттракционы, и сцены, и костюмы - всё должно быть по-настоящему волшебным. Парк в этом плане - отличная площадка. Интересные люди, красивые костюмы, живое общение. Мне кажется, для детей такие дни особенно важны", - считает аниматор.

И, по всей видимости, создать настроение для детей удалось: они не только развлекались, принимали участие в различных конкурсах, но с радостью давали интервью.

Фото автора.

"Я считаю, что 1 июня - это по-настоящему счастливый праздник. В этот день дети находятся в центре внимания, они улыбаются, играют, чувствуют, что их любят и уважают. Это очень важно. Я искренне хочу, чтобы в будущем для нас строились бесплатные школы, открывались доступные кружки и курсы, чтобы у каждого ребёнка был шанс раскрыть свои таланты и легко идти по жизни", - считает школьница и юная артиска Каролина Николенко.

У Асхата Канатулы четверо детей, но сегодня в парк они пришли только с младшими - старшие с отмечают праздник одноклассниками.

Фото автора.

"Если говорить о том, что ещё можно сделать на уровне государства - конечно, хочется, чтобы строили больше школ, садиков, чтобы были хорошие условия для наших малышей. И, конечно, улучшения в сфере образования и здравоохранения - это самое важное. В целом, я горжусь тем, что у нас в стране уделяется внимание детям и такие праздники становятся всё масштабнее. Как многодетная семья мы рады, что наши дети ходят в государственные садики бесплатно, там есть все условия", - поделился многодетный папа.

Для семьи Умербековых День защиты детей – особенно важный день. Глава семейства гордится тем, что у него растет счастливая, здоровая, талантливая дочь – Балжан.

Фото автора.

"Дети - это счастье. Они рождаются, и с их появлением в жизнь приходит смысл. Мы живём, воспитываем, радуемся каждому дню с ними. Мы благодарны Всевышнему за то, что у нас есть такая дочь. Хочется пожелать всем детям Казахстана самого главного - здоровья. Пусть они всегда будут счастливы и радуют своих родителей", - пожелал Умирбеков Нурбек.

В этом году в Алматы Международный день защиты детей прошел с размахом, охватив все районы города и предложив разнообразные мероприятия для детей и их родителей. От масштабных концертов в Центральном парке до уютных мастер-классов в районных парках - каждый ребенок нашел для себя что-то интересное.

Так, на пересечении улиц Тлендиева и Дуйсенова состоялся концерт учащихся школы искусств Өнер. В парке Ганди прошел мастер-класс по игре в асыки, а также была организована благотворительная акция для детей с особыми потребностями, включающая бесплатные билеты в Казахский Государственный Цирк. В Family Park прошел праздничный концерт, спортивные игры и творческие активности. В парке Гульдер состоялся праздничный концерт с участниками программы Damu Bala, выставка, мастер-классы и турнир по шахматам. В Наурызбайском районе на территории амфитеатра была организована концертная программа, ярмарка поделок и выставка рисунков. В Турксибском районе в парке им. С. Сейфуллина прошла концертная программа с участием художественных коллективов и ансамблей, а также были организованы квесты, творческие мастер-классы и спортивные игры.

В Государственном музее искусств им. А. Кастеева, состоялось одно из самых ярких и душевных событий, приуроченных к Дню защиты детей - 11-й сезон благотворительного модного показа Junior Models Show, проходящего под девизом "Мода за счастье детей".

Фото: пресс-служба Junior Models Show

Шоу объединило юных моделей, известного дизайнера, представителей модной индустрии, инфлюенсеров, журналистов и гостей, пришедших поддержать важную социальную инициативу. Благодаря поддержке партнеров Junior Models Show и волонтеров, участниками мероприятия становятся не только юные модели, но и дети, которым особенно нужна поддержка и внимание. Организаторы регулярно проводят сборы помощи, дарят подарки и сотрудничают с фондами, превращая каждый сезон в акт доброты. Многие юные модели приезжают на этот показ даже из других городов, чтобы принять участие в проекте и познакомиться с красотой Алматы, её культурой и достопримечательностями.

Кроме того, благотворительные акции и культурные мероприятия прошли в Казгосцирке для детей с особыми потребностями,в Государственном театре кукол были показаны спектакли "Кот в сапогах" и "Теремок" на казахском и русском языках, а в Доме-музее им. Д.А. Кунаева и Мемориальном музее Н. Тлендиева прошли квест-игры и открытые уроки на тему "Путешествие в страну детства".

Видео автора.