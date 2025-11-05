В Казахстане планируется расширение мер по реструктуризации проблемных кредитов и облегчение процедуры банкротства для физических лиц, передаёт BAQ.KZ

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала о новых инициативах, направленных на защиту граждан и поддержку социально уязвимых заемщиков.

"Мы хотим продлить действие механизма урегулирования задолженности ещё на один год, потому что у коллекторских агентств, которые не выдавали эти кредиты, нет финансовой возможности эффективно проводить реструктуризацию. Эта ответственность должна лежать на банках и организациях, которые изначально оценивали платежеспособность заемщика и выдавали кредит", — пояснила Мадина Абылкасымова.

Она добавила, что в рамках нового закона о банках и системы поведенческого надзора вводится обязанность банков заранее оценивать потенциальные риски при выдаче кредитов и создавать подразделения для рассмотрения обращений граждан и проведения реструктуризации задолженности.

"Реструктуризация - это ключевой механизм для граждан, которые обладают платежеспособностью", — подчеркнула председатель агентства.

Кроме того, предусмотрены изменения в законе о банкротстве физических лиц. Ранее для обращения в банкротство требовалась справка о прохождении процедуры урегулирования задолженности в течение 12 месяцев. Теперь это требование отменяется для проблемных кредитов, выданных до 1 января 2025 года.

"У нас есть заемщики с проблемными кредитами, срок которых превышает пять или даже десять лет. Очевидно, что они не станут платежеспособными, поэтому необходимо предусмотреть механизм легкого списания долгов через банкротство", — отметила Мадина Абылкасымова.

Представитель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила о планах внедрения проактивного механизма push-уведомлений для заемщиков с долгосрочной задолженностью.

Она пояснила, что граждан будут информировать о возможности обратиться к банкротным управляющим для списания проблемных долгов.

Кроме того, для социально уязвимых категорий населения банки разрабатывают индивидуальные программы поддержки проблемных заемщиков. По словам Абылкасымовой, ежегодно несколько десятков тысяч граждан получают прощение долгов, при этом большинство из них относятся к социально уязвимым слоям населения.