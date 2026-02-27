После трагедии в Щучинске в МЧС напомнили как безопасно использовать бытовой газ
Несколько простых правил могут спасти вам жизнь.
О правилах безопасного хранения и использования газовых баллонов еще раз напоминает Министерство по чрезвычайным ситуациям, передает BAQ.kz.
После взрыва в Щучинске ведомство акцентирует внимание на Законе "О газе и газоснабжении" от января 2012 года. Согласно документу компетенция по контролю в сфере газа и газоснабжения за газовыми баллонами и газоиспользующим оборудованием на объектах социальной инфраструктуры относится к местным исполнительным органам.
Основные правила газовой безопасности в повседневной жизни состоят из нескольких пунктов. Во-первых, осуществлять заправку баллонов следует только в специализированных пунктах, предназначенных для этого. Они должны быть обеспечены весовой установкой, контрольными весами, сосудом для слива газа из переполненных баллонов.
Во-вторых, нельзя заносить баллон из холода в тепло, а также ставить его возле источников тепла. В этот момент происходит резкое расширение газа, в итоге может произойти взрыв.
Людей просят убедиться перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены нужно проверить герметичность соединений. Обычно это делается при помощи нанесения мыльного раствора. Кроме того, использовать для соединения баллона с газовой плитой нужно специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой, длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Допускать его растяжения или пережатия нельзя.
К другим требованиям можно отнести последовательность включения газовых приборов, использование непроверенный баллонов. Во избежание утечки следует наблюдать, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь. Регулярно чистить горелки.
При появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество и электрические приборы, выдернуть телефонный шнур из розетки. В случае чрезвычайной ситуации – звонить по телефону "101" или "112".
