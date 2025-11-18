В Казахстане утверждены новогодние и рождественские выходные на 2026 год – 1–2 января и 7 января, при этом начало месяца даст казахстанцам четыре дня непрерывного отдыха, передаёт BAQ.KZ.

Поскольку Новый год выпадает на выходные, казахстанцам предстоит работать 30 и 31 декабря, после чего они получат четыре дня отдыха подряд – с 1 по 4 января. Затем работа возобновится 5 января, а перед Рождеством будет два рабочих дня.

7 января, которое выпадает на среду, станет дополнительным выходным в середине недели.

Пятидневная рабочая неделя:

30–31 декабря – рабочие дни

1–4 января – выходные

5–6 января – рабочие дни

7 января – выходной

Итого: 12 выходных и 19 рабочих дней.

Шестидневная рабочая неделя:

30–31 декабря – рабочие дни

1–2 января – выходные

3, 5, 6 января – рабочие дни

7 января – выходной

Итого: 7 выходных и 24 рабочих дня.