Как будем отдыхать на Новый год 2026: объявлен официальный график выходных
7 января, которое выпадает на среду, станет дополнительным выходным в середине недели.
Сегодня, 18:04
Фото: BAQ.KZ
В Казахстане утверждены новогодние и рождественские выходные на 2026 год – 1–2 января и 7 января, при этом начало месяца даст казахстанцам четыре дня непрерывного отдыха, передаёт BAQ.KZ.
Поскольку Новый год выпадает на выходные, казахстанцам предстоит работать 30 и 31 декабря, после чего они получат четыре дня отдыха подряд – с 1 по 4 января. Затем работа возобновится 5 января, а перед Рождеством будет два рабочих дня.
7 января, которое выпадает на среду, станет дополнительным выходным в середине недели.
Пятидневная рабочая неделя:
- 30–31 декабря – рабочие дни
- 1–4 января – выходные
- 5–6 января – рабочие дни
- 7 января – выходной
Итого: 12 выходных и 19 рабочих дней.
Шестидневная рабочая неделя:
- 30–31 декабря – рабочие дни
- 1–2 января – выходные
- 3, 5, 6 января – рабочие дни
- 7 января – выходной
Итого: 7 выходных и 24 рабочих дня.
