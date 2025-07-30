С 1 января 2026 года в Казахстане вступит в силу новая норма: теперь за медицинское страхование официально зарегистрированных безработных будут платить акиматы из местных бюджетов. О подробностях рассказали в Министерстве здравоохранения в ответ на запрос BAQ.KZ.

Мера касается только тех, кто состоит на учёте в органах занятости, но не трудоустроен по государственным программам. То есть взносы не будут оплачиваться за безработных, которые работают на субсидируемых рабочих местах или проходят профессиональное обучение у работодателя.

Кто получит страховку?

Оплата ОСМС будет производиться за граждан, относящихся к кризисному (D) и экстренному (E) уровням социального благополучия. Это наиболее уязвимые слои населения, оказавшиеся в тяжёлой жизненной ситуации.

Есть и дополнительные условия. Государство оплатит взносы только за тех, кто:

официально не трудоустроен;

не платит обязательные пенсионные взносы последние три месяца;

обратился за медицинской помощью.

"Соответствие указанным критериям будет проверяться в информационных системах государственных органов", — пояснили в Минздраве.

Отдельно подчёркивается, что оплата будет производиться по фактической численности активных пользователей медицинской помощи из числа D и E категорий, а не за всю численность зарегистрированных безработных.

По расчетам Минздрава, в 2026 году мера охватит 369 420 человек. Все они относятся к кризисному или экстренному уровню социального благополучия и при этом реально пользуются медицинскими услугами.

Во сколько это обойдётся?

Сумма расходов местных бюджетов на оплату ОСМС в 2026 году составит порядка 32,6 млрд тенге.

Ставка взноса для акиматов составит 2% от объекта исчисления. Объектом в данном случае является среднемесячная заработная плата по региону, определённая статистикой за два года до текущего финансового года. Все взносы будут перечисляться в НАО "Фонд социального медицинского страхования".

"Размер взноса будет определяться, исходя из средней заработной платы по региону. Это решение поможет поддержать наиболее уязвимые слои населения и обеспечить им доступность к медицинским услугам, таким как консультации профильных врачей, диагностические обследования, операции, в том числе дорогостоящие, медицинская реабилитация и другое", — отметили в ведомстве.

Зачем это нужно?

На сегодня 83% населения Казахстана являются застрахованными в системе ОСМС. Но при этом около 3,3 млн человек остаются вне системы. Из них около 1 млн — это граждане D и E категорий, которые не имеют возможности получать медицинскую помощь в полном объёме.

Чтобы изменить ситуацию, государство вводит новую модель. Местные исполнительные органы будут оплачивать взносы по факту обращения человека за медицинской помощью. Это значит, что каждый обратившийся из числа уязвимых получит доступ к полному пакету медуслуг.

Уплата взносов будет производиться только за тех лиц, которые не работают и за последние 3 месяца не отчисляли пенсионные взносы.

Почему платят регионы?

На расширенном заседании Правительства РК 7 июля 2024 года Глава государства поручил:

"За отдельные категории уязвимых слоев населения отчисления в систему медицинского страхования должны производиться из местного бюджета".

Как отмечает Минздрав, такая схема обеспечит справедливое распределение расходов между республиканским и местными бюджетами. Это также повысит ответственность акиматов за уровень занятости населения.

Регионы получат стимул развивать экономику и создавать рабочие места, ведь чем больше безработных — тем больше нагрузка на бюджет.

"Уплата взносов на ОСМС за официально зарегистрированных безработных будет за счет средств местных бюджетов. Данная мера позволит обеспечить справедливое распределение расходов между республиканским и местными бюджетами, повысить ответственность акиматов в вопросах занятости населения и участия населения регионов в системе ОСМС. Регионы будут иметь стимулы к созданию рабочих мест, сокращению бедности и принятию активных мер по повышению занятости населения", — говорится в официальном ответе.

Ещё одна новация: статус застрахованного сохранится дольше

С 2026 года вводится новое правило для тех, кто стабильно платит ОСМС. Если человек отчислял взносы не менее пяти лет подряд, он сможет сохранить статус застрахованного в течение шести месяцев после временной приостановки платежей. Сейчас этот срок составляет три месяца.

"В целях повышения привлекательности системы ОСМС вводится норма, согласно которой граждане, уплачивавшие взносы не менее пяти лет подряд, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев при временной приостановке платежей (ранее – три месяца)", — сообщили в Минздраве.

После внедрения всех изменений Минздрав прогнозирует, что охват системой ОСМС вырастет с 83% до 89%.