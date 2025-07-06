Казахстанец открывает миру красоту игры на домбре, исполняя каверы на популярные песни, передает BAQ.KZ.

Получив признание публики, внимание пользователей Сети и даже встретившись с Главой государства, Жаксылык Мухаметжанов может смело сказать: "Всё началось с "Домбры". Так назывался челлендж в TikTok, в котором житель Астаны в середине 2010-х решил проявить свои творческие способности. С детства обучаясь игре на разных музыкальных инструментах, молодой человек в итоге получил профильное образование.

"Сняв и загрузив первое видео, я мгновенно получил целый шквал реакций. В тот момент понял, что это знак. Такой контент интересен публике. Честно говоря, тогда я отнёсся к этому несерьёзно и не проявил активности в ведении своего блога. Просто снимал каверы на трендовые композиции. Всегда интересно смотреть на то, как та или иная песня раскрывается в инструментальном звучании. Тем более на наших национальных инструментах", — рассказал музыкант.

Первая домбра у Жаксылыка появилась в 2005 году. Её подарил отец для участия сына в конкурсе молодых исполнителей Акмолинской области. Там начинающий музыкант занял третье место. Потом, по признанию жителя Астаны, инструмент долгое время оставался в чехле, пока однажды на парня не снизошло вдохновение. Сегодня в арсенале музыканта — три домбры. Постоянно поступают предложения стать амбассадором различных брендов.

Свой проект Жаксылык назвал "ZhakSoul Dombra". Первое время, признаётся житель столицы, не так много композиций попадали в рекомендации, но они смогли завируситься в Сети. Следующие три года были более удачными. Обойдя все возможные программы на отечественном телевидении, у Жаксылыка окончательно сформировался образ человека с тонким слухом и способностью сыграть на домбре любую мелодию. За это время в Instagram на него подписались 125 тысяч человек, в TikTok — 233 тысячи, а YouTube-канал собрал 22 тысячи подписчиков.

"Прямые эфиры в соцсетях я начинал в TikTok. Первые годы я мог по пять часов в день вести такой диалог со слушателями, исполняя для них любимые композиции. Сейчас количество таких выступлений сократилось до 2–3 раз в неделю. Это даёт контенту широкий охват. За час эфира порой подписываются сотни человек. Ты раскрепощаешься в ораторском плане и более свободно себя чувствуешь на публике", — говорит Жаксылык Мухаметжанов.

Популярность в Сети стала поворотной в его творчестве. В этом году Программа развития талантов TikTok в СНГ включила Жаксылыка в ТОП-5 креаторов по созданию контента в Казахстане. Таким образом, на одном из мероприятий молодому человеку удалось встретиться и побеседовать с Главой государства. Это вдохновило его продолжать продвигать казахстанскую культуру в Сети.

"Так вышло, что у меня много гостей из зарубежных стран — Европы и Америки. Бывало такое: в прямом эфире кто-то тебя увидит и спрашивает: "А что это?", "Что за инструмент?", "Где его можно купить?". Объясняешь им — и спустя время видишь у этого человека видео распаковки домбры, которую он купил. Затем приходит осознание, что ты сделал полезное дело, а возможно, и открыл для кого-то новый музыкальный мир", — вспоминает музыкант.

Постепенно отходя от каверов, домбрист, заручившись поддержкой других музыкантов и видеомейкеров, записал несколько собственных композиций. На одну из них — "Қазақстаным" — был снят клип. Локациями стали Туркестан, Каинды, Бозжыра и Боровое.

Особенно приятно, что Жаксылык работает звукорежиссёром в мультимедийном отделе АО "Qazcontent". Практически всё музыкальное сопровождение в документальных фильмах и интервью — его работа. Руководство компании поддерживает парня в его творческих начинаниях.

"У меня появились новые знакомства, люди, которых я привлекаю в свои проекты, на съёмки. Компания даёт мне возможность расти и выступать на различных мероприятиях", — делится он.

Тем не менее в планах музыканта нет цели покорять казахстанский шоу-бизнес. Он уже доказал, что любой казахстанец может завести блог, показать свой талант и обрести мировую популярность. Теперь он просто хочет, чтобы музыка не прекращалась, а как можно больше людей во всём мире узнали, какие чарующие мелодии можно сыграть на нашем главном национальном инструменте — домбре.