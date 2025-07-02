Пенсионные накопления казахстанцев продолжают расти, несмотря на инфляционные риски. По состоянию на 1 июня 2025 года объем пенсионных активов, находящихся под управлением Национального банка и частных управляющих компаний, достиг 23,3 трлн тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на ЕНПФ.

За последние 12 месяцев с июня 2024 года по май 2025 года инвестиционный доход по пенсионным активам составил 2,6 трлн тенге, что соответствует годовой доходности на уровне 13,08%. При этом уровень инфляции за аналогичный период составил 11,3%, то есть доходность пенсионных активов опередила инфляцию.

В ЕНПФ подчеркивают, что на фоне рыночной волатильности основная цель — сохранить и приумножить накопления граждан в долгосрочной перспективе.

Во что вкладывают пенсионные деньги?

Основной объем пенсионных активов по-прежнему сосредоточен в государственных ценных бумагах Министерства финансов РК — это 44,5% портфеля. Также значительные средства размещены в облигациях квазигосударственных компаний, банков второго уровня, а также в акциях, депозитарных расписках и международных финансовых организациях.

Инвестиции диверсифицированы по валютам: 59,4% активов размещены в тенге, 40,6% — в долларах США, что позволяет снизить риски, связанные с внутренней инфляцией и колебаниями курса.

Кроме Национального банка, частью пенсионных активов управляют пять частных управляющих компаний. Средняя доходность по их портфелям за год колебалась в пределах 14,5–15,6%, что также превышает уровень инфляции.

По словам представителей ЕНПФ, главная стратегия защиты от инфляции — широкая диверсификация инвестиций, регулярная ребалансировка портфеля и вложения в инструменты с разными уровнями доходности и риска.

"Наш приоритет — долгосрочная сохранность и реальная доходность пенсионных накоплений. Краткосрочные колебания рынка неизбежны, но благодаря диверсификации активов и профессиональному управлению мы показываем доходность выше инфляции", — отмечают в фонде.

ЕНПФ регулярно публикует полную информацию о структуре инвестиционного портфеля, доходности и направлениях вложений на своем официальном сайте enpf.kz, чтобы вкладчики могли отслеживать, как работают их пенсионные деньги.