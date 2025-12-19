В Казахстане тарифы на коммунальные услуги регулируются государством и формируются с учётом всех этапов производства, передачи и реализации ресурсов. Основной контроль осуществляет Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики, который утверждает инвестиционные программы, тарифы и сметы, а также контролирует их исполнение, передаёт BAQ.KZ.

Тепловая энергия

Тариф на тепло состоит из трёх компонентов: производство — 60%, передача и распределение — 37%, реализация — 3%. В структуре затрат на производство тепловой энергии основное место занимает топливо — 60%, фонд оплаты труда — 15%, инвестиции — 6% и прочие расходы — 19%. Передача тепла включает зарплаты (26%), инвестиции (21%), нормативные потери (23%) и прочие расходы (31%).

Электроснабжение

Структура тарифа на электричество: цена Единого закупщика и обеспечение мощности — 61%, затраты на передачу — 35%, снабженческая надбавка — 4%. Передача электроэнергии включает затраты на покупку электричества — 18%, фонд оплаты труда — 22%, инвестиции — 25% и прочие расходы — 35%.

Газоснабжение

Цена товарного газа формируется из оптовой стоимости — 84%, транспортировки — 12% и надбавки поставщика — 4%. Затраты на транспортировку включают фонд оплаты труда (35%), инвестиции (30%) и прочие расходы (35%).

Водоснабжение и водоотведение

В тариф на воду входят расходы на электроэнергию — 18,4%, покупку воды — 17%, фонд оплаты труда — 28%, инвестиции — 22% и прочие затраты. Водоотведение включает электроэнергию — 10,9%, материалы для очистки — 10,9%, фонд оплаты труда — 26%, инвестиции — 38,8% и прочие расходы.

Государственный контроль и прозрачность

Регулятор следит за инвестиционными программами, модернизацией сетей и предотвращением необоснованного роста тарифов. В регионах регулярно проводятся публичные слушания, на которых обсуждаются цены на коммунальные услуги.

Также в Казахстане действует система жилищной помощи для социально уязвимых слоёв населения, которая частично компенсирует расходы на коммунальные услуги.

Таким образом, тарифы на коммунальные услуги формируются с учётом затрат на производство, передачу и реализацию ресурсов, а контроль со стороны государства обеспечивает баланс между доступной ценой для населения и развитием инфраструктуры.