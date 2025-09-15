В октябре 2025 года казахстанцы смогут насладиться девятью выходными днями, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный календарь праздничных и выходных дней.

При пятидневной рабочей неделе жители страны отдохнут с 25 по 27 октября включительно — это связано с празднованием Дня Республики, который в 2025 году приходится на субботу, 25 октября. В связи с этим дополнительный выходной переносится на понедельник, 27 октября.

Для тех, кто работает по шестидневной неделе, выходными будут 25 и 26 октября, а 27 октября останется рабочим днем.