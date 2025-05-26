В Астане продолжается реализация масштабного проекта "Комфортная школа", рассчитанного на решение проблем перегруженности, трёхсменного обучения и устаревших зданий. Мы побывали на стройке одной из крупнейших школ столицы – и посмотрели, как создаются условия, где детям действительно захочется учиться. Подробнее – в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.

Главный инженер проекта Евгений Макаров провёл нас по строительной площадке и поделился подробностями. По его словам, на пересечении улиц Е796 и Е899 строится одна из крупнейших "комфортных школ" столицы – на 2000 ученических мест. Прямо с ходу ощущается масштаб: четыре этажа, десятки окон, просторный внутренний двор.

Стройка вышла на завершающий этап – внутри уже монтируют мебель, снаружи укладывают асфальт и устанавливают спортивные площадки.

"Сейчас на объекте ежедневно работают около 240 специалистов. Мы завершаем чистовую отделку и начинаем монтаж спортивного оборудования. Презентация школы запланирована на 6 июля – это будет знаковый момент для района", - рассказал главный инженер проекта Евгений Макаров.

Новая школа будет состоять из 88 классов, включая 7 предшкольных. На первом этаже – игровые зоны и кабинеты для малышей. С третьего этажа начнутся пространства для старших. Это просторные холлы, широкие лестничные пролёты и высокие потолки. Также для старшеклассников предусмотрена зона отдыха – коворкинг-центр.

"Помимо спортивных и актовых залов, в школе предусмотрено насыщенное оборудование, современная мебель, а также специализированные кабинеты. Это кабинеты робототехники, графики и проектирования, визуального искусства, химии и биологии – с подводом воды и электричества для проведения опытов", - поделился Евгений Макаров.

Также будут оборудованы два музыкальных кабинета с музыкальными инструментами и игровой кабинет для предшкольников.

В глубине здания – будущий актовый зал на 432 места. Просторный, с высокой сценой и доступом для маломобильных учеников.

"Этот зал – наша гордость. По изначальному проекту потолок не предусматривался, и мы сами рассчитали подконструкцию. А ещё мы поставим специальный подъёмник, чтобы дети с ограниченными возможностями могли подниматься на сцену вместе со всеми", - добавил Евгений Макаров.

Неподалёку – столовая. Здесь будут обедать более 230 учеников одновременно. Обеденная зона для учителей разделена стеклянной стеной.

В новой школе предусмотрены два просторных спортивных зала для старших классов и два небольших — для младших учеников. Это не просто помещения для физкультуры, а полноценные зоны для активного развития. Сейчас залы уже обустраивают: монтируют баскетбольные кольца, устанавливают шведские стенки и другое спортивное оборудование.

Во дворе школы – стройплощадка сменяется спортивной ареной. Под открытым небом появляются футбольное поле, теннисный корт, баскетбольная и волейбольная площадки.

"Мы также включили в проект хоккейный корт. Зимой на нём будет лёд, летом – роллердром. Это редкость для школьной инфраструктуры. Плюс – безопасные подходы, освещение, видеонаблюдение, калитки для доступа с разных сторон", - добавил Евгений Макаров.

Безопасность – ещё один приоритет. На входе в школу будут установлены современные турникеты, проход будет осуществляться по индивидуальным картам.

"Каждый вход будет оснащён системой контроля доступа. У нас предусмотрено три отдельных входа: для младших и старших школьников, а также для персонала. Это позволяет развести потоки и обеспечить безопасность", - пояснил Евгений Макаров.

У каждого школьника будет свой шкафчик для личных вещей. У младших – прямо в кабинетах, у старших – в общих зонах.

"Важно, чтобы детям было удобно. Мы проектировали школу не только как здание, а как среду. Пространство, где можно учиться, развиваться, отдыхать. Это и есть философия комфортной школы", - рассказал Евгений Макаров.

Эта комфортная школа – лишь часть масштабной программы. В 2024 году в Астане уже сданы 16 школ, на 2025 год запланировано строительство ещё семи. Все они следуют концепции комфортного, инклюзивного и безопасного образования.

Комфортная в следующем учебном году примет первых учеников. Это будет не просто здание с классами – а новый центр притяжения для семьи, района, города. Здесь уже сегодня закладываются кирпичики будущего.