Как изменились города Казахстана за семь лет

Развитие социальной инфраструктуры Казахстана в последние семь лет все заметнее выходило за пределы двух крупнейших городов страны. Новые школы, больницы, спортивные комплексы и другие объекты вводились в областных центрах, малых городах и сельских населенных пунктах. В результате инфраструктурное обновление постепенно охватывает территории с разной численностью населения и разными потребностями.

Особенно заметна эта география в образовании. С 2019 года в Казахстане построена 1 301 школа на 1,1 млн ученических мест. При этом более 5 тыс. из свыше 8 тыс. действующих общеобразовательных школ страны расположены в сельской местности, поэтому одним из ключевых принципов остается выравнивание условий обучения между городом и селом.

В рамках проекта «Келешек мектептері» построено 217 школ нового формата на 460 тыс. ученических мест. Из них 84 появились именно в сельской местности. Новые школы оснащаются предметными кабинетами, лабораториями, компьютерными классами и спортивной инфраструктурой по единым современным требованиям.

Такой подход показывает изменение самой логики строительства. Новые объекты планируются с учетом демографии, состояния действующих зданий, дефицита ученических мест и потребностей конкретного населенного пункта. Для крупных городов ключевым вызовом остается рост новых жилых массивов, для сельских территорий – доступность современной образовательной среды.

Кроме того, за семь лет в Казахстане введено 1 259 медицинских объектов, включая больницы, поликлиники, врачебные амбулатории и медицинские пункты. Основной акцент сделан на доступности медицинской помощи за пределами крупных городов.

В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» построено 655 объектов первичной медико-санитарной помощи. Более 200 сел впервые получили собственные медицинские учреждения, а около 1 млн сельских жителей – возможность обращаться за медицинской помощью рядом с местом проживания.

Новые объекты появились и в конкретных регионах. В селе Мунайлы Мангистауской области завершено строительство районной больницы, в Риддере – многопрофильной больницы, в Актау – станции скорой медицинской помощи. В Алматинской области построены две поликлиники мощностью по 250 посещений в смену в Узынагаше и Нарынколе.

Не менее широкая география характерна для спортивной инфраструктуры.

Всего за семь лет в стране построено 536 новых спортивных объектов. Обеспеченность населения спортивными сооружениями за этот период выросла с 44% до 59,6%. При этом отдельный акцент сделан именно на строительстве объектов в регионах.

В Костанае введен Ледовый дворец. В Алматинской области начала работу Республиканская база олимпийской подготовки. В Кызылорде построен стадион на 11 тыс. зрительских мест с современным покрытием, соответствующим требованиям УЕФА.

В Туркестане появились Ледовый дворец, Теннисный центр и гребной канал международного уровня. В Актобе в 2025 году открыт инклюзивный спортивный комплекс «Қуат», рассчитанный на развитие более 20 видов спорта и способный принимать до 500 человек в день. В Зеренде Акмолинской области введен спортивный комплекс для детско-юношеской спортивной школы площадью более 6 тыс. квадратных метров.

Эти примеры показывают, что инфраструктурное развитие в регионах идет сразу по нескольким направлениям. Где-то приоритетом становится новая школа, где-то – районная больница, спортивный комплекс или объект первичной медицинской помощи.

При этом масштаб строительства не ограничивается областными центрами. Значительная часть новых объектов появляется в селах и небольших населенных пунктах, где эффект от инфраструктурных инвестиций особенно заметен: школа, амбулатория или спортивный комплекс могут напрямую менять доступность базовых услуг для всего района.

Именно поэтому инфраструктурные преобразования последних лет нельзя рассматривать только через призму Астаны и Алматы.

Крупнейшие города остаются важными центрами строительства, однако параллельно обновление происходит в сотнях сельских и городских населенных пунктах страны.

Так постепенно меняется сама карта социальной инфраструктуры Казахстана. Новые объекты появляются ближе к месту проживания людей, а развитие регионов все больше связывается не только с экономическими показателями, но и с качеством повседневной среды – доступностью образования, медицины и спорта.