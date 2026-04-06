Как изменится отдых в Казахстане в ближайшие годы
План включает 114 мероприятий и направлен на развитие туристической инфраструктуры.
В Казахстане утверждена Дорожная карта развития курортных зон на 2026–2029 годы, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Министерство туризма и спорта Республики Казахстан, документ включает 114 мероприятий, направленных на создание современных и безопасных туристических пространств.
Перед разработкой плана были проведены инспекционные визиты в курортные регионы, включая Алматинскую область, Жетісу и Абай.
По итогам проверки установлено, что в ряде регионов уже ведётся благоустройство, однако некоторые зоны требуют дополнительной поддержки для соответствия современным стандартам.
Одним из ключевых направлений стала транспортная доступность. В летний период увеличивается количество железнодорожных маршрутов, назначаются дополнительные поезда и расширяется география внутренних авиарейсов, включая субсидируемые направления.
«Это позволит повысить мобильность туристов и сделать курортные зоны более доступными для населения», - отметили в ведомстве.
Реализация Дорожной карты будет вестись совместно с местными исполнительными органами.
Ожидается, что принятые меры позволят улучшить инфраструктуру курортов, повысить качество сервиса и создать условия для развития внутреннего и въездного туризма.
