В Казахстане утверждена Дорожная карта развития курортных зон на 2026–2029 годы, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Министерство туризма и спорта Республики Казахстан, документ включает 114 мероприятий, направленных на создание современных и безопасных туристических пространств.

Перед разработкой плана были проведены инспекционные визиты в курортные регионы, включая Алматинскую область, Жетісу и Абай.

По итогам проверки установлено, что в ряде регионов уже ведётся благоустройство, однако некоторые зоны требуют дополнительной поддержки для соответствия современным стандартам.

Одним из ключевых направлений стала транспортная доступность. В летний период увеличивается количество железнодорожных маршрутов, назначаются дополнительные поезда и расширяется география внутренних авиарейсов, включая субсидируемые направления.

«Это позволит повысить мобильность туристов и сделать курортные зоны более доступными для населения», - отметили в ведомстве.

Реализация Дорожной карты будет вестись совместно с местными исполнительными органами.

Ожидается, что принятые меры позволят улучшить инфраструктуру курортов, повысить качество сервиса и создать условия для развития внутреннего и въездного туризма.