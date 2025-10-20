Как изменится тариф на воду в 2026 году
После окончания действия моратория произойдёт пересмотр тарифов на воду.
В Казахстане до конца первого квартала 2026 года цены на воду останутся прежними, однако после окончания действия моратория возможен пересмотр тарифов. Об этом заявил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК Бакытжан Жунисбеков на брифинге в СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
В соответствии с информацией Министерства национальной экономики, на первый квартал 2026 года наложен мораторий на рост тарифов в рамках срочных антиинфляционных мер.
"Ответить на вопрос, насколько вырастут тарифы, мы сейчас не можем. Мораторий принят, если я не ошибаюсь, до конца первого квартала следующего года. Нужно понимать, что услуги водоснабжения и водоотведения по стране в целом стоят очень дешево. Если сравнивать с развитыми странами, их тарифы в разы выше", – отметил Жунисбеков.
Он добавил, что экономическая модель водного хозяйства в Казахстане сегодня убыточна, и для её оздоровления государство намерено привлекать частных инвесторов в рамках национального проекта по реконструкции и строительству водных объектов.
"Параллельно будем рассматривать субсидии и другие меры поддержки, чтобы рост тарифов не стал ощутимым для населения. У нас действует механизм жилищной помощи, её получают граждане, у которых расходы на коммунальные услуги превышают 10% от дохода. Эта мера реализована во всех регионах страны", – подчеркнул председатель комитета.
