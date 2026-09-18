Как Кашаган готовят к зиме: на острове «Д» проверили защиту и ледокольный флот
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На Кашагане проверили, как морские объекты готовятся к зимней работе. Делегация Минэнерго осмотрела искусственный остров «Д», защитные сооружения и ледокольный флот, передает BAQ.KZ.
Остров «Д» расположен в северной части Каспия. Изначально его создавали как буровую площадку, сейчас он работает как эксплуатационный технологический комплекс и объединяет вспомогательные острова EPC2, EPC3 и EPC4.
На отсыпку острова ушло около 3,5 млн тонн каменной породы.
Здесь добываемый под высоким давлением флюид разделяют на нефть и газ. Часть сырого газа закачивают обратно в пласт, чтобы поддерживать давление. Нефть и оставшийся газ по трубопроводам отправляют на установку «Болашак», где сырье готовят к экспорту.
«Кашаган один из сложнейших морских проектов в мире. Главные требования к оператору заключаются в безаварийной работе оборудования, безопасности специалистов и строгом соблюдении экологических стандартов на Каспии, особенно в период наступающего зимнего сезона», - сказал вице-министр энергетики Ерлан Акбаров.
Во время поездки проверили состояние защитных гидротехнических сооружений острова и готовность дежурного ледокольного флота к работе в ледовых условиях северного Каспия.
Делегация посетила и жилые комплексы «Шапагат» и «Карлыгаш», где размещаются сотрудники проекта.
По данным Минэнерго, более 90% специалистов, занятых в операционной деятельности Кашагана, составляют казахстанцы.
NCOC представила ведомству данные о текущих работах на установке комплексной подготовки нефти и газа «Болашак» и производственных результатах проекта.
Самое читаемое
- Число погибших при сходе лавины и последующем наводнении в Непале достигло 1 403
- Президент Словакии лично поздравил Елену Рыбакину с победой на US Open
- 14 километров магистрального водопровода реконструировано в Степногорске
- Елена Рыбакина возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых теннисисток сезона
- Казахстанка потеряла зрение после пластической операции