Как Кашаган готовят к зиме: на острове «Д» проверили защиту и ледокольный флот

На Кашагане проверили, как морские объекты готовятся к зимней работе. Делегация Минэнерго осмотрела искусственный остров «Д», защитные сооружения и ледокольный флот, передает BAQ.KZ.

Остров «Д» расположен в северной части Каспия. Изначально его создавали как буровую площадку, сейчас он работает как эксплуатационный технологический комплекс и объединяет вспомогательные острова EPC2, EPC3 и EPC4.

На отсыпку острова ушло около 3,5 млн тонн каменной породы.

Здесь добываемый под высоким давлением флюид разделяют на нефть и газ. Часть сырого газа закачивают обратно в пласт, чтобы поддерживать давление. Нефть и оставшийся газ по трубопроводам отправляют на установку «Болашак», где сырье готовят к экспорту.

«Кашаган один из сложнейших морских проектов в мире. Главные требования к оператору заключаются в безаварийной работе оборудования, безопасности специалистов и строгом соблюдении экологических стандартов на Каспии, особенно в период наступающего зимнего сезона», - сказал вице-министр энергетики Ерлан Акбаров.

Во время поездки проверили состояние защитных гидротехнических сооружений острова и готовность дежурного ледокольного флота к работе в ледовых условиях северного Каспия.

Делегация посетила и жилые комплексы «Шапагат» и «Карлыгаш», где размещаются сотрудники проекта.

По данным Минэнерго, более 90% специалистов, занятых в операционной деятельности Кашагана, составляют казахстанцы.

NCOC представила ведомству данные о текущих работах на установке комплексной подготовки нефти и газа «Болашак» и производственных результатах проекта.