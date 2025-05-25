За час на лесной массив были сброшены 17 тонн воды. На месте работали больше 60 единиц техники и 350 человек, среди которых - пожарные и военные. В воздух подняли 6 вертолетов. На время проведения республиканских командно-штабных учений "Өрт-2025" в Майкарагайское лесничество прибыли сотрудники пожарных частей Павлодарской области, Караганды, Шахтинска, Семея, Астаны, Усть-Каменогорска и Алтайского края Российской Федерации. Как сработались бойцы из разных регионов и насколько сложным будет пожароопасный сезон в этом году, передает BAQ.KZ.

Заранее легенду учений пожарные не знали - ни россияне, ни казахстанцы. Огонь вспыхнул в лесном массиве. Очаг возгорания заметили "умные камеры" - система раннего обнаружения пожаров. Диспетчер сразу же отправил на место силы и средства Майкарагайского лесничества. Подняли в воздух и вертолет "Казавиалесоохраны". Однако справиться своими силами, по легенде учений, им не удалось. Из-за ветра и засушливой погоды огонь стал распространяться и охватил территорию размером с 10 футбольных полей.

Затем пожар стал подбираться к соседнему селу. К тому же, возникла угроза, что огонь перекинется на территорию Алтайского края. Пожарным нужно было не только потушить пламя и эвакуировать людей, но и создать минерализованные полосы, чтобы остановить огонь. По плану взаимодействия, диспетчер сообщил о пожаре российским коллегам.

Площадку для проведения учений подготовили заранее: установили на траве основания для костров и макеты в виде домиков. Неподалеку установили полевой лагерь, развернули оперативный штаб. Возглавил его вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, генерал-майор Рамиль Камалов.

- Все мы помним крупные пожары, которые произошли у нас на территории Костанайской области и области Абай, где был уничтожен реликтовый лес и, к сожалению, погибли наши лесники. В связи с чем главой государства была поставлена задача, чтобы подобные ситуации природного характера максимально ликвидировали в начальной стадии. Сегодняшние учения стали наглядным примером, что все структуры отрабатывают в полном объёме. Также хотел бы поблагодарить наших коллег из Российской Федерации, которые тоже принимают участие в учениях. Напомню, пожары не знают границ. Поэтому должно быть налажено взаимодействие, мы должны оперативно помогать друг другу на приграничной территории, - сказал генерал-майор Рамиль Камалов.

Учения проходили на протяжении двух дней. Сначала - теория, затем - практика. Огонь тушили из пожарныих рукавов и вручную - с помощью специальных хлопушек. Трактора провели опашку, создав противопожарные борозды. Несколько раз поднимали в воздух вертолеты - еврокоптеры и тяжёлый Ми-8. Всего произвели 8 сбросов воды. Поблизости водоемов нет, до ближайшего лететь 15 минут.

- Казахстанские подразделения и раньше помогали нам в ликвидации как ландшафтных, так и лесных пожаров. Мы тоже всегда готовы прийти им на помощь. Как неоднократно говорили мои коллеги: пожары не имеют границ, это общая беда, - отметил заместитель начальника главного управления МЧС России по Алтайскому краю Ярослав Грабовский. - Такие масштабные учения позволяют наладить взаимодействие, научиться чему-то новому у коллег. В этот раз хочется отметить количество авиации, применяемой на такую площадь пожара, наличие современных водосливных устройств. Это говорит о том, что у вас уже были приняты определённые решения по реагированию на чрезвычайные ситуации. Мониторинг лесопожарной обстановки у вас тоже активно развивается.

Среди пожарных, задействованных в учениях, было немало тех, кто участвовал в тушении огня в Абайской области. Один из них - сержант гражданской защиты Султан Каиржанов.

- Работаю в Астане, на левом берегу. Когда был масштабный пожар в Абайской области, ездили туда на подмогу. В учениях участвую не впервые. На этот раз у нас была задача - защита деревни, подача воды из лафетных стволов, - рассказал столичный пожарный.

Его коллеги из Кулунды, чтобы добраться до места учений, преодолели около 170 километров. Всего же из Алтайского края прибыли 5 пожарных расчетов.

- Мы ваши соседи - 72-ая пожарно-спасательная часть. Наши подразделения из Алтайского края прибыли только сегодня. Легенду узнали уже на месте, как и положено на учениях. До последнего момента никакой информации не поступало, - говорит начальник караула, россиянин Борис Чмерев. - Трансграничные учения и совместная работа всегда приносят пользу.

После завершения основной части учений, для казахстанских спасателей провели конкурс по работе с дронами. С помощью беспилотного летательного аппарата необходимо было отыскать в густом лесном массиве погибшего, роль которого исполнил манекен.

- Находился он в двух километрах от лагеря, радиус поисков - один гектар. Спрятан был тщательно и закидан листвой. Это первое задание, второе - доставить с помощью дрона аптечку пострадавшему. Всего у нас было три команды по два человека - пилот и координатор. Мы наблюдали за ними и делали выводы, над чем еще стоит поработать, - объяснил главный специалист отдела информатизации, цифровизации и связи, старший лейтенант гражданской защиты Тимур Дзюба.

После завершения учений пожарные отправились каждый в свой регион. Лето им им предстоит непростое - жаркое во всех смыслах. С начала года в стране уже произошло 90 лесных пожаров. По словам вице-министра по ЧС Рамиля Камалова, лето обещает быть засушливым. По прогнозу "Казгидромета" температура - на 2-3 градуса выше нормы. Плюс ко всему участились случаи грозовых разрядов с молниями, из-за которых могут возникать возгорания. Чтобы защитить лес, в стране развивают систему раннего обнаружения пожаров.

Но есть и проблемы. Ранее мы писали о том, этой весной не были готовы к пожароопасному сезону лесные учреждения нескольких областей, в том числе - Павлодарской.

Автор фото Александра Григорьева.