Депутат Мажилиса Мархабат Жайымбетов обратился к вице-министру энергетики Казахстана Кайырхану Туткышбаеву с вопросом о стратегических мерах по предотвращению дефицита газа и обеспечению регионов страны топливом, передает BAQ.KZ.

Депутат отметил, что внутреннее потребление газа в Казахстане достигло 21,6 млрд кубометров, а уровень газификации страны составляет 64,2%. Это создаёт высокую нагрузку на существующие ресурсы и повышает риск возникновения дефицита.

"Если не будут приняты конкретные меры, прогнозируемый дефицит газа может привести к негативным социальным и экономическим последствиям. В связи с этим у меня два вопроса. Первый – каким образом планируется пополнять ресурсную базу в случае дефицита газа? Второй – какие работы ведутся в области геологоразведки, чтобы обеспечить регионы газом?" — спросил депутат.

По словам вице-министра энергетики Кайырхана Туткышбаева, работа ведется по нескольким направлениям.

"В настоящее время по 14 объектам проводятся геологоразведочные работы, которые формируют ресурсную базу примерно на 515 миллиардов кубометров газа. Кроме того, совместно с Комитетом геологии мы расширяем портфель объектов до 30 месторождений", — сообщил он.

Также спикер подчеркнул важность строительства инфраструктуры.