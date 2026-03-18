Весной 2024 года Президент Касым-Жомарт Токаев поручил разработать долгосрочную стратегию по борьбе с паводками и создать эффективные механизмы защиты населения и территорий. Чтобы выполнить это, Министерство водных ресурсов и ирригации обновило Водный кодекс,

Теперь защита от паводков — это не только реагирование на чрезвычайные ситуации, но и постоянная работа по прогнозированию, планированию и снижению рисков.

В старом Водном кодексе 2003 года меры против паводков были общими и не давали конкретных инструментов для прогнозирования и подготовки. Новый Водный кодекс 2025 года закрепляет меры по предупреждению и ликвидации вредного воздействия воды в отдельных статьях и делает их частью долгосрочного планирования.

Для прогнозирования паводков собирают разные данные:

«Казгидромет» измеряет температуру, глубину промерзания земли, количество осадков и снега.

Спутники и ИИ-система «Tasqyn» получают данные со всего региона и анализируют 135 рек.

Математическая модель TALSIM-NG , созданная совместно с Программой развития ООН, превращает природные процессы в цифровые данные и показывает, где и когда могут быть паводки.

Центр водных ресурсов рассчитывает пики паводков, а система «Tasqyn» моделирует сценарии развития паводка и показывает границы возможного затопления.

Статья 9 Водного кодекса закрепляет, что границы зон возможного затопления:

определяются на основе многолетних наблюдений за реками,

учитывают наличие дамб, каналов и других сооружений, которые могут сдерживать или перераспределять воду.

За защиту от паводков отвечают несколько органов.

Министерство водных ресурсов и подведомственные структуры планируют стратегию, внедряют цифровые системы прогнозирования, следят за водохранилищами и дамбами, регулируют сброс воды и координируют действия с соседними странами по трансграничным рекам.

Акиматы строят защитные системы для населённых пунктов, расчищают русла рек, углубляют дно, высаживают леса для удержания воды, контролируют местные дамбы и устраняют последствия ЧС.

МЧС ведёт мониторинг, оповещение, эвакуацию и спасательные работы,

Министерство транспорта готовит дороги и мосты к пропуску паводковых вод,

Министерство экологии обеспечивает контроль за водной и экологической безопасностью, а Министерство искусственного интеллекта и «Қазақстан Ғарыш Сапары» поддерживают работу системы «Tasqyn».

Теперь в Казахстане защита от паводков — это системная работа, часть государственной политики по водной безопасности.